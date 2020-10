Londyn wchodzi na drugi poziom obostrzeń

- Wiem, że te ograniczenia są dla ludzi trudne. Nie znoszę faktu, że musimy je wprowadzić. Ale jest to konieczne. Zarówno w celu zapewnienia ludziom bezpieczeństwa, jak i zapobieżenia większym szkodom gospodarczym w przyszłości. Kiedy wirus przenosi się szybko, nie możemy pozostać w miejscu. A jeśli działamy wspólnie, wiemy, że możemy kontrolować wirusa, ponieważ robiliśmy to już wcześniej - mówił w czwartek w Izbie Gmin minister zdrowia Matt Hancock.

Decyzję o zaostrzeniu restrykcji w Londynie poparł burmistrz stolicy Sadiq Khan, mówiąc, że po prostu nie ma innego wyjścia. Wskazał, że w wielu dzielnicach liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekracza 100. - Nikt nie chce większych ograniczeń, ale zarówno ja, rada Londynu, jak i ministrowie uważamy, że jest to konieczne - oświadczył. Khan przyłączył się do wezwania lidera opozycyjnej Partii Pracy Keira Starmera, który we wtorek zaapelował do rządu o wprowadzenie dwu-trzytygodniowego lockdownu w całej Anglii, by zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.