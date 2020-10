Trump: Jeśli słucha tego jakiś reporter, to podajcie to tak, jak powiedziałem. Nic mnie to nie obchodzi

- Za każdym razem, jak idzie do telewizji, to jest jak wybuch bomby. Ale większą bombą będzie, jak go wyrzucę. Fauci to katastrofa. Gdybym go słuchał, to mielibyśmy już pół miliona zgonów - mówił Trump o Anthonym Faucim w rozmowie kampanijnej ze swoimi sztabowcami. Trump wiedział, że jego rozmowie przysłuchują się dziennikarze. - Jeśli słucha tego jakiś reporter, to podajcie to tak, jak powiedziałem. Nic mnie to nie obchodzi - stwierdził.