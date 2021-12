Najwięcej hospitalizowanych dzieci w USA od początku pandemii

- Niepokoimy się zwłaszcza o dzieci poniżej 5. roku życia, które nie mogą być szczepione przeciw COVID-19 oraz te, które nie są w pełni zaszczepione lub nie są zaszczepione w ogóle - podkreślił Spinner. Dodał, że nie widzi dowodów na to, by omikron wywoływał cięższy przebieg COVID-19 u dzieci, ale też nie sądzi, że infekcja wywołana tym wariantem koronawirusa przebiega łagodniej niż w przypadku innych mutacji.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dziecko nie trafiło do szpitala. Jeśli więc tam trafia, oznacza to, że jest już poważnie chore - wyjaśnił Spinner. Podkreślił, że większość ciężko chorych dzieci jest nieszczepionych lub nie są one w pełni zaszczepione.