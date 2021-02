Fauci: możliwe, że Amerykanie będą musieli nosić maseczki do 2022 roku

Pandemia COVID-19 nie przypomina niczego, przez co przechodziliśmy w ciągu ostatnich 102 lat - oświadczył w niedzielę na antenie stacji CNN doktor Anthony Fauci, główny doradca medyczny nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Jak stwierdził, możliwe, że Amerykanie nadal będą nosić maseczki w 2022 roku.

Amerykański specjalista od chorób zakaźnych powiedział, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych może zbliżyć się do normalności około jesieni lub zimy 2021/2022. Jak dodał, możliwe, że w 2022 roku Amerykanie będą dalej potrzebować masek ochronnych, nawet wtedy, gdy inne restrykcje będą stopniowo rozluźniane, a liczba osób zaszczepionych znacznie wzrośnie.

Pytany o reakcję na zbliżającą się liczbę 500 tysięcy ofiar śmiertelnych COVID-19 w USA, Fauci powiedział, że to "naprawdę straszne". - To nie przypomina niczego, przez co przechodziliśmy w ciągu ostatnich 102 lat, od czasu pandemii hiszpanki w 1918 roku - ocenił.