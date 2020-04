"Data 9 maja jest święta jak życie każdego człowieka. Ryzyko jest zbyt duże". Putin przekłada defiladę

- Do święta pozostało mniej niż miesiąc. Data 9 maja jest święta jak życie każdego człowieka. Ryzyko jest zbyt duże. To nie daje mi prawa do rozpoczęcia przygotowań - powiedział Władimir Putin podczas posiedzenia krajowej Rady Bezpieczeństwa. Jego wystąpienie transmitowała telewizja Rossija 24.