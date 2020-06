Koronawirus wrócił do Nowej Zelandii. Pierwsze przypadki od 24 dni

Nowa Zelandia poinformowała we wtorek o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To pierwsze potwierdzone infekcje w tym kraju od 24 dni. W obu przypadkach chodzi o osoby, które niedawno były w Wielkiej Brytanii.

Nowa Zelandia w zeszłym tygodniu zniosła większość ograniczeń, z wyjątkiem restrykcji dotyczących ruchu na granicach, ogłaszając, że nie ma nowych lub aktywnych przypadków koronawirusa. To jeden z pierwszych krajów na świecie, który właściwie powrócił do normalności sprzed pandemii. Do wtorku przez 24 dni nie odnotowano tam żadnego nowego przypadku zakażenia.