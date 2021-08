Szczepienia w Niemczech. Duże zmiany przed jesienią

Szczepienia młodzieży

Zgodnie z projektem rząd w Berlinie rekomenduje także szczepienia dzieci i młodzież w wieku od 12 do 17 lat. W wyniku tego, propozycję szczepień ma otrzymać łącznie 4,5 mln osób. Ogólnokrajowe szczepienia dzieci i młodzieży budziły do tej pory kontrowersje. Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) nie wydała do tej pory ogólnego zalecenia dotyczącego szczepień osób w wieku 12-17 lat, ograniczała je do przypadków osób w grupach wysokiego ryzyka.