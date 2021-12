Niemcy zdecydowali o obowiązku szczepień dla pracowników ochrony zdrowia, minister mówi o karach za niezaszczepienie się

Minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD) przekonywał podczas piątkowej debaty, że "to część środków, mających na celu powstrzymanie pandemii COVID-19". Polityk wzywał do zdecydowanych i szybkich działań. - Nie mamy czasu do stracenia – podkreślał.

Dzięki piątkowej nowelizacji kraje związkowe RFN zyskały uprawnienia do zamykania w razie potrzeby takich miejsc jak kluby, dyskoteki czy restauracje. Aby przyspieszyć i usprawnić proces szczepień przypominających, czasowo do podawania szczepionek przeciw COVID-19 uprawnieni zostaną także stomatolodzy, weterynarze i farmaceuci.

Nowy minister zdrowia o tym, "dlaczego tak ważne stają się szczepienia dzieci"

Karl Lauterbach, lekarz wirusolog z wykształcenia i nowy federalny minister zdrowia, stwierdził w trakcie dyskusji w Bundestagu, że "ta pandemia jest zadaniem dla nas wszystkich". Jak zaznaczył, najważniejszym celem jest obecnie znaczne ograniczenie infekcji wariantem delta do Bożego Narodzenia, tak aby możliwe było bezpieczne podróżowanie w święta. - O to właśnie walczymy. Teraz chodzi o przełamanie fali delty i zapobieganie fali omikronu w jak największym stopniu – podkreślił minister. Szacuje też, że do osiągnięcia tego celu potrzebne jest jeszcze wykonanie około trzydziestu milionów szczepień do końca roku.