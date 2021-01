"Bild": lockdown w Niemczech będzie przedłużony

Niemiecki rząd oraz 16 krajów związkowych wyraziło zgodę na przedłużenie lockdownu w kraju do 31 stycznia - poinformował "Bild", nie podając źródła informacji. Celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19

Agencja Reutera dotarła z kolei do rządowego źródła, które przekazało, że wszystkie kraje związkowe z wyjątkiem dwóch popierają przedłużenie lockdownu do 31 stycznia. Formalna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta we wtorek.