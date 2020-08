Grecja przywraca część ograniczeń. "Młodzi powinni chronić rodziców i dziadków przed zakażeniem"

Rząd Grecji w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronwairusem przyjął w piątek czasowe ograniczenie zgromadzeń publicznych do 50 osób. Zwiększone obostrzenia dotkną także restauracji i barów – będą mogły przyjmować gości tylko do północy.

Wprowadzone w piątek przez rząd Grecji nowe obostrzenia związane z działalnością barów i restauracji, a także ograniczenia zgromadzeń publicznych do 50 osób będą obowiązywać do 24 sierpnia. Wcześniej premier Kyriakos Mitsotakis przestrzegał młode osoby, by nosiły maski i przypomniał, że także one są podatne na infekcję, a w rezultacie zagrożeniu ulegają bliskie im osoby starsze.