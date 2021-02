Paraliż zakładów pogrzebowych w Portugalii, tłumy opanowały włoskie miasta

Z powodu wysokiej śmiertelności wśród osób zakażonych koronawirusem doszło do paraliżu portugalskich zakładów pogrzebowych - donoszą lokalne media. Portugalia boryka się obecnie z jedną z najgorszych sytuacji epidemicznych w Europie. W pierwszy weekend po złagodzeniu restrykcji na ulice włoskich miast wyszły tłumy. Przed zbliżającymi się feriami zimowymi we Francji nieznacznie spadła liczba pacjentów w szpitalach.

We Francji w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że w państwie od początku pandemii zachorowało już ponad 3,3 miliona osób. W sobotę władze w Paryżu poinformowały także o 191 kolejnych osobach, które zmarły na COVID-19 we francuskich szpitalach. Oznacza to, że w sumie walkę z koronawirusem we Francji przegrały 78 794 osoby.