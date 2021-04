"Jesteśmy na ostatniej prostej". Rządy poszczególnych państw zapowiadają luzowanie obostrzeń

We Włoszech luzowanie obostrzeń ma następować od 26 kwietnia, na Węgrzech od soboty otwierają się kościoły, a od poniedziałku dzieci wracają do szkół i przedszkoli. O luzowaniu restrykcji epidemicznych mówi się także w Czechach i Austrii.

Włoski rząd w związku z poprawą sytuacji epidemicznej zdecydował o luzowaniu obostrzeń od 26 kwietnia. - Można patrzeć w przyszłość z ostrożnym optymizmem i ufnością - oświadczył premier Mario Draghi, otwierając spotkanie z dziennikarzami. Zaznaczył, że rząd podejmuje to "uzasadnione ryzyko" z powodu poprawy sytuacji, choć nie jest ona jeszcze znaczna. Szef rządu podkreślił, że zdecydowano się na to przy założeniu, że nowe reguły będą "skrupulatnie przestrzegane", że noszone będą maseczki ochronne i będzie zachowywany dystans społeczny.

Koronawirus we Włoszech

Koronawirus we Włoszech CIRO FUSCO/PAP/EPA

Od tego dnia restauracje będą obsługiwać gości także wieczorem, ale tylko przy stolikach na zewnątrz. Kolejna decyzja to otwarcie kin i teatrów. Możliwa będzie organizacja widowisk i seansów filmowych pod gołym niebem; w przypadku sal zamkniętych wyznaczane będą limity liczby widzów.

Premier Włoch wyjaśnił, że otwieranie kraju jest odpowiedzią na trudności przeżywane przez różne kategorie zawodowe, a także przez dzieci i młodzież. Decyzje te, wskazał, "przyniosą więcej spokoju w kraju i stworzą podstawę do ożywienia gospodarki". - Oczekuję, że w najbliższych miesiącach będziemy mieli bardzo mocne odbicie gospodarcze, a potem musimy wejść na ścieżkę wzrostu - oznajmił Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Szczepienia we Włoszech

Ponad trzy czwarte osób w wieku ponad 80 lat we Włoszech otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki - podano w cotygodniowym raporcie na temat przebiegu kampanii. Około 45 procent seniorów jest już po drugiej dawce. Łącznie zaszczepiono ponad 14 milionów osób.

W grupie wiekowej 70-79 lat blisko jedna trzecia Włochów dostała przynajmniej jedną dawkę preparatu, a dwie dawki - ponad 3 procent. Zaszczepiono też 75 procent pracowników szkół - 1 procent dwiema dawkami. Ponad 10 milionów osób we Włoszech jest po pierwszej dawce - po dwóch 4,2 miliona.

Koronawirus we Włoszech

Koronawirus we Włoszech Reuters

Brak wzrostu zakażeń w Czechach po Wielkanocy

Minister zdrowia Czech Petr Arenberger przyznał, że eksperci bali się Wielkanocy i związanej ze świętami mobilności obywateli, ale dane nie potwierdziły tych obaw. Zwrócił uwagę, że liczby publikowane przez resort zdrowia wciąż nie są idealne. - Magiczna granica to 100 nowych przypadków na 100 000 mieszkańców, a u nas jest trzy razy więcej - powiedział Arenberger, podkreślając, że jednak liczba nowo zakażonych spada.

Minister jest zdania, że z ewentualnym odchodzeniem od restrykcji należy postępować ostrożnie. Priorytetem powinien być pełny powrót uczniów do szkół. Wykluczył możliwość zmian w ograniczeniach w najbliższych dniach. Podkreślił, że najpewniejszą drogą do powrotu do normalności są szczepienia.