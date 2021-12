Premier Danii Mette Frederiksen bez maseczki w sklepie. "Oczywiście tego żałuję"

To było zwykłe przeoczenie – tłumaczyła premier Danii Mette Frederiksen, która została nagrana, gdy bez maseczki robiła zakupy w jednym ze sklepów odzieżowych w Kopenhadze. Kilka dni wcześniej duński rząd zaostrzył restrykcje sanitarne, przywracając konieczność zakrywania ust i nosa w niektórych miejscach publicznych.

Nagranie, na którym widać premier Danii Mette Frederiksen bez maseczki w jednym ze sklepów odzieżowych w Kopenhadze zostało zrobione w piątek. W sobotę materiał opublikowały duńskie media. "To było zwykłe przeoczenie, po tym, jak w życie weszły nowe zasady" – napisała szefowa rządu w mediach społecznościowych.

"Wiem, że coś takiego może przytrafić się każdemu, chociaż najlepiej, gdyby nie przytrafiało się mnie. Oczywiście tego żałuję" – oświadczyła Frederiksen. Premier podziękowała przy tej okazji społeczeństwu, "za to, co robimy, by powstrzymać epidemię".