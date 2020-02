Od tygodnia są uwięzieni na statku. "Zaczyna się rozwijać depresja"

Zaczyna się kolejny tydzień kwarantanny na wycieczkowcu Diamond Princess, zacumowanym w porcie w japońskiej Jokohamie, a wśród pasażerów znudzenie przeplata się z zaostrzającym się niepokojem. W poniedziałek potwierdzono tam kolejne przypadki zakażonych koronawirusem. - Wielu pasażerów zaczyna mieć reakcje klaustrofobiczne - powiedział Brytyjczyk, David Able.

Wycieczkowiec Diamond Princess należący do korporacji Carnival Japan, japońskiej filii amerykańsko-brytyjskiego operatora wycieczkowców, wypłynął z Jokohamy 20 stycznia z pasażerami z ponad 50 krajów świata na pokładzie. Statek powrócił z rejsu 3 lutego i został objęty dwutygodniową kwarantanną. Pierwszą osobą na statku, u której wykryto koronawirusa, był 80-letni obywatel Chin, który 25 stycznia zszedł na ląd w Hongkongu.

Na pokładzie jest około 3 770 osób, z czego 1 100 to załoga, a 2 670 - pasażerowie. Na początku kwarantanny MSZ informowało, że jest wśród nich trzech Polaków.

W poniedziałek na statku potwierdzono co najmniej 65 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Według japońskiego ministerstwa zdrowia chodzi o obywateli Japonii i USA. Reuters zaznacza, że liczby te wskazują na gwałtowny wzrost zachorowań na zacumowanym w Japonii statku.

- To nie są wiadomości, które chcieliśmy usłyszeć - powiedział pasażerom kapitan statku, kiedy podawał najnowsze dane.

Spacery i transmisja z Oscarów

Wielu pasażerów robi dobrą minę do złej gry. W mediach społecznościowych umieszczają zdjęcia posiłków i codziennych aktywności. W poniedziałek ich uwagę skupiła gala rozdania Oscarów.

Niepokój

- Wielu pasażerów zaczyna mieć reakcje klaustrofobiczne - powiedział David Able, pasażer z Wielkiej Brytanii, który umieścił nagranie z pokładu na swoim profilu na Facebooku. - Zaczyna się rozwijać depresja - dodał.

Służby zdrowia poinformowały, że kwarantanna potrwa do 19 lutego, o ile nie wydarzy się w tym czasie nic niespodziewanego. W związku z nowymi przypadkami zakażenia, okres ten może się jednak wydłużyć. Koronawirus z Wuhan doprowadził do tej pory do śmierci ponad 900 osób. Zakażonych jest ponad 40 tysięcy.