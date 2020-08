W Brazylii ponad 2,7 miliona, RPA przekroczyła pół miliona. Meksyk z najwyższą liczbą infekcji od początku epidemii 

Brazylia, Meksyk oraz Republika Południowej Afryki znajdują się wśród państw najbardziej dotkniętych pandemią. Jak poinformowało w sobotę brazylijskie ministerstwo zdrowia liczba przypadków koronawirusa wzrosła w tym kraju do 2 707 877. Tego samego dnia RPA przekroczyła 500 000 potwierdzonych infekcji, co stanowi ponad 50 procent wszystkich zgłoszonych zakażeń w 54 krajach Afryki. Tej samej doby w Meksyku odnotowano najwyższy dobowy wzrost zachorowań na COVID-19 od początku epidemii.

Te trzy kraje znajdują się w pierwszej dziesiątce państw, w których odnotowano do tej pory najwięcej przypadków koronawirusa. Są to kolejno:

Brazylia

W Brazylii liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 2 708 876 . Podczas ostatniej doby zarejestrowano 42 578 nowych przypadków infekcji i 1048 zgonów. Oficjalna liczba śmiertelnych ofiar Covid-19 wzrosła do 93 616 .

Podczas kończącego się tygodnia odnotowano 313 646 nowych przypadków zakażeń, o 6 300 mniej niż w tygodniu od 19 do 25 lipca. Po raz pierwszy od początku epidemii odnotowano spadek liczby zakażeń. Liczba zgonów (7 114 w okresie 26 lipca do 1 sierpnia) również nieco się zmniejszyła, jednak nadal przez ostatnie dziesięć dni, przewyższa tysiąc przypadków na dobę.

Republika Południowej Afryki

Ministerstwo zdrowia RPA poinformowało w sobotę wieczorem o 10 107 nowych przypadkach zakażeń, co daje w kraju ogólną liczbę 503 290, w tym 8 153 zgonów. Republika Południowej Afryki, z populacją około 58 milionów mieszkańców, ma piątą co do wielkości liczbę przypadków zachorowań na Covid-19 na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Rosją i Indiami, krajami o znacznie większej populacji.