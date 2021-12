"Pilna potrzeba podjęcia zdecydowanych działań". Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób alarmuje

Same szczepienia nie pozwolą nam zapobiec skutkom działania wariantu omikron, bo nie ma już czasu na uzupełnienie wciąż istniejących luk - zwraca uwagę Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Podkreśla, że omikron może zdominować Europę już na początku przyszłego roku. "Istnieje pilna potrzeba podjęcia zdecydowanych działań" - apeluje.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzegło w środę, że istnieje "bardzo wysokie" ryzyko, że nowy wariant koronawirusa omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na COVID-19.

Zdaniem ECDC w obliczu rozwoju omikrona niezbędne są "pilne działania, ponieważ same szczepionki nie wystarczą" do walki z tym wirusem. - W obecnej sytuacji same szczepienia nie pozwolą nam zapobiec skutkom działania wariantu omikron, ponieważ nie ma czasu na uzupełnienie wciąż istniejących luk w szczepieniach - tłumaczyła dyrektor ECDC Andrea Ammon na nagraniu wideo.