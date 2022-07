W tych krajach ryzyko zachorowania na COVID-19 jest najwyższe. CDC aktualizuje listę i ostrzega turystów

Lista państw, w których istnieje teraz wysokie ryzyko zakażenia się COVID-19, znów się wydłuża. Opracowały ją amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Do kategorii trzeciej, wskazującej kraje o najwyższym stopniu ryzyka, zaliczanych jest w tej chwili ponad 115 państw. Wiele z nich to popularne kierunki turystyczne w Europie.