59 tysięcy zakażeń w ciągu doby we Francji. Macron: lockdown w całym kraju do 2 maja

W środę we Francji odnotowano 59 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił podczas telewizyjnego orędzia wprowadzenie lockdownu na terenie całego kraju. Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 3 kwietnia do 2 maja.

Najważniejsze restrykcje, które wejdą w życie 3 kwietnia to: zamknięte sklepy z wyjątkiem tych sprzedających produkty pierwszej potrzeby, praca zdalna tam, gdzie to możliwe, zakaz przemieszczania się między departamentami oraz nakaz pozostawania w promieniu 10 kilometrów od miejsca zamieszkania.

"Tolerancja" w przemieszczaniu się podczas świąt

Szkoły będą funkcjonować w trybie zdalnym w pierwszym tygodniu kwietnia, a następnie na terenie całego kraju wprowadzone będą dwutygodniowe ferie wiosenne. Oznacza to przesunięcie tego okresu wypoczynkowego dla części terytorium kraju. Po tej przerwie dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej, a nauka zdalna będzie kontynuowana w gimnazjach oraz liceach do poniedziałku 3 maja. Macron ocenił, że to "najlepsze rozwiązanie", aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.