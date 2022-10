Karol III ma planować skromniejszą koronację. Ogranicza liczbę gości i rezygnuje z wielowiekowych tradycji

Choć data koronacji króla Karola III nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, przygotowania do niej trwają od wielu tygodni. Według informacji brytyjskiego "Mail on Sunday", liczba gości, którzy otrzymają zaproszenie na uroczystość, została już zredukowana z ośmiu do dwóch tysięcy. Toczyć mają się również dyskusje na temat zmiany dress code’u. Zamiast ceremonialnych szat uczestnicy mieliby włożyć garnitury.

Bez złota i aksamitnych krzeseł

"Mail on Sunday" informuje też, że Karol III zrezygnuje z tradycyjnej prezentacji złota nowemu monarsze. - W epoce, w której ludzie zmagają się z brakiem pieniędzy, nie będzie miało to miejsca - podkreśliło źródło gazety. Aby nie razić świata przepychem, nie będzie też dla gości siedzisk pokrytych aksamitem, jak podczas poprzedniej koronacji.

Koronacja Karola III - kiedy i gdzie się odbędzie?

Przez ostatnie 900 lat miejscem koronacji brytyjskich było Opactwo Westminsterskie, jest więc mało prawdopodobne, by Karol III to zmienił. Co do terminu, media utrzymują, że odbędzie się wiosną lub latem przyszłego roku. Poważnie brana pod uwagę jest podobno data 2 czerwca, czyli dokładnie w 70. rocznicę koronacji Elżbiety II, lub następnego dnia.