Wiadomość dla Karola III w przeddzień koronacji. Zapytano Brytyjczyków, czy monarchia jest dla nich ważna

Poparcie dla monarchii wśród Brytyjczyków spadło do rekordowo niskiego poziomu. Obecnie tylko trzech na dziesięciu obywateli Wielkiej Brytanii postrzega ten ustrój jako bardzo ważny, wynika z nowego sondażu National Centre for Social Research. 45 proc. Brytyjczyków uważa, że monarchia jest niezbyt ważna, nieważna lub powinna zostać zniesiona.

Nowy sondaż National Centre for Social Research (NatCen) opublikowano 28 kwietnia. Wynika z niego, że obecnie 29 proc. Brytyjczyków postrzega monarchię za bardzo ważną, 26 proc. za dość ważną, 20 proc. za niezbyt ważną, a 25 proc. za w ogóle nieważną lub że powinna zostać zniesiona. Jak podkreślili autorzy badania, odsetek osób wyrażających pogląd, że monarchia jest bardzo ważna, osiągnął poziom najniższy od 1983 roku, gdy zaczęto zbierać dane.

Coraz mniej Brytyjczyków pozytywnie o monarchii

Badacze z NatCen zauważyli, że na Wyspach zauważalny jest stały trend polegający na tym, że młodzi ludzie coraz rzadziej postrzegają monarchię za bardzo ważną. Obecnie tylko 12 proc. osób w wieku 18-34 lat wyraża taki pogląd, podczas gdy w grupie wiekowej powyżej 55 lat jest to 42 proc. - Większość opinii publicznej nadal popiera rodzinę królewską i podczas gdy poparcie jest większe wśród osób starszych, wyzwaniem dla monarchii będzie pokazanie jej znaczenia i dotarcie do młodszych pokoleń, aby utrzymać to poparcie - zauważył dyrektor wykonawczy ośrodka, Guy Goodwin.