Szef partii rządzącej zrezygnował. Złożył "szczere przeprosiny"

W głosowaniu 14 grudnia nad wnioskiem opozycji 208 deputowanych Zgromadzenia Narodowego opowiedziało się za impeachmentem Juna . Oznacza to, jak podkreśliła agencja Yonhap, że 12 deputowanych partii Partii Władzy Ludowej, z której wywodzi się prezydent, poprało tę inicjatywę.

W pierwszym głosowaniu, 7 grudnia, zgodnie z dyscypliną partyjną, posłowie Partii Władzy Ludowej opuścili salę obrad. Przewodniczący Han sugerował wówczas, że partia rządząca opowiada się za "uporządkowanym" ustąpieniem Juna. W ubiegły czwartek wezwał jednak posłów do głosowania "zgodnie ze swoim sumieniem". Mimo to w obozie władzy nawoływano do jego ustąpienia.