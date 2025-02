Południowokoreańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci siedmiolatki znalezionej w szkole z ranami kłutymi. Według władz zatrudniona w placówce nauczycielka przyznała się do ugodzenia nożem uczennicy.

Krewni dziewczynki zaczęli jej szukać po tym, jak okazało się, że po lekcjach w poniedziałek nie wsiadła do autobusu, którym miała jechać. Ostatecznie ranną siedmiolatkę, leżącą obok nauczycielki, znalazła jej babcia w sali audiowizualnej w szkole, w której się uczyła - poinformował przedstawiciel urzędu ds. edukacji w Daejeon podczas konferencji prasowej we wtorek.

Policja: nauczycielka przyznała się do ugodzenia nożem dziewczynki

Uczennica została przewieziona do szpitala, gdzie uznano ją za zmarłą. Nauczycielka jest hospitalizowana. Według policji kobieta przyznała się do ugodzenia nożem dziewczynki. Miejscowe władze podały, że pod koniec ubiegłego roku nauczycielka wzięła urlop z powodów zdrowotnych, po czym wróciła do pracy przed jego formalnym zakończeniem. Zmarła dziewczynka była uczennicą szkoły, w której pracowała nauczycielka, ale jak dotąd policja nie ustaliła, czy siedmiolatka i kobieta się znały - przekazał przedstawiciel policji.