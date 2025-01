Cztery minuty posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego

Obrońcy byłego prezydenta zapowiedzieli w niedzielę, że ich klient nie stawi się na przesłuchaniu w związku z podejmowanymi próbami jego aresztowania, a co za tym idzie "obawami o bezpieczeństwo" polityka.

Nakazy aresztowania

Sąd wydał dotychczas dwukrotnie nakaz aresztowania Juna w ramach dochodzenia w związku z zarzutami zamachu stanu i nadużycia władzy. Podczas próby wykonania tego nakazu, podjętej 3 stycznia, funkcjonariusze byli przez wiele godzin blokowani przez ochronę prezydencką, która uniemożliwiła im wejście do rezydencji polityka w Seulu, gdzie ukrywa się od 12 grudnia.

Agencja Yonhap przekazała, powołując się na swoje źródła, że w policji zorganizowano we wtorek trzecie spotkanie dowódców, by omówić plan aresztowania Juna. Do takiej próby może dojść już w środę rano. Prawdopodobnie zostanie w nią zaangażowanych nawet tysiąc funkcjonariuszy.