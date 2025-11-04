60 lat u boku Kimów. Hołd przy trumnie

Korea Północna. Materiał rządowej stacji o zmarłym Kim Dzong Namie Źródło: Reuters

Według Koreańskiej Centralnej Agencji Prasowej (KCNA) przyczyną zgonu wieloletniego szefa północnokoreańskiej dyplomacji była niewydolność wielonarządowa związana z chorobą nowotworową. Zmarły od zeszłego roku zmagał się z rakiem jelita grubego.

Władze zapowiedziały państwowy pogrzeb, a na czele komitetu pogrzebowego stanął sam Kim Dzong Un.

Uroczystości po śmierci 97-letniego Kim Dzong Nama już się formalnie rozpoczęły. Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un złożył kondolencje jego rodzinie i oddał hołd zmarłemu przy jego trumnie, co na oficjalnym zdjęciu pokazała KCNA.

Kim Dzong Un oddał hołd zmarłemu Kim Dzong Namowi Źródło: KCNA

Kim był Kim Dzong Nam?

Kim Dzong Nam przez ponad dwie dekady (1998–2019) pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego. Stanowisko to, choć głównie tytularne, formalnie czyniło go głową państwa odpowiedzialną za dyplomację.

Kim Dzong Nam u boku Kim Dzong Una Źródło: Reuters

Reprezentował Pjongjang na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w imieniu unikającego podróży zagranicznych Kim Dzong Ila. Służył trzem pokoleniom przywódców KRLD – od założyciela państwa Kim Ir Sena, przez jego syna, aż po obecnego lidera Kim Dzong Una.

Kim Dzong Nam i Władimir Putin Źródło: Reuters

Jedną z jego ostatnich misji był przyjazd do Korei Południowej w 2018 roku na czele delegacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Kim Dzong Nam spotkał się wtedy z ówczesnym prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem. Następnie, w 2019 r., w wieku 91 lat, zakończył swoją trwającą sześć dekad karierę polityczną.

