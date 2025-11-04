Hegseth z wizytą w Korei Południowej. Kim wystrzelił rakiety

Jak przekazało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS), około 10 pocisków wystrzelono w poniedziałek około godziny 16 czasu lokalnego (godziny 8 w Polsce) w kierunku Morza Żółtego. Doszło do tego na niecałą godzinę przed przybyciem południowokoreańskiego ministra obrony Ahn Gju Baka i jego amerykańskiego odpowiednika Pete'a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej w pobliżu Strefy Zdemilitaryzowanej (DMZ) oddzielającej obie Koree.
"Nasze wojsko ściśle monitoruje działania Korei Północnej w ramach wspólnej postawy obronnej z USA i utrzymuje zdolność do przytłaczającej odpowiedzi na każde zagrożenie" - zapewniło JCS w oświadczeniu. Według armii południowokoreańskiej to kolejna prowokacja Pjongjangu.
Armia potwierdziła również, że w sobotę około godziny 15 południowokoreańska armia wystrzeliła 10 innych pocisków artyleryjskich. Zdarzenie miało miejsce z kolei podczas rozmów prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju.
Pjongjang dokonywał podobnych prowokacji w przeszłości, między innymi w październiku, tuż przed wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa na szczycie APEC.
Choć testy artylerii rakietowej nie naruszają rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, stolica Korei Południowej, Seul, i jej okolice są w zasięgu posiadanych przez Północ wyrzutni kalibru 240 mm - zwraca uwagę agencja Yonhap.
Camp Bonifas to wysunięta baza wojskowa Dowództwa ONZ, położona zaledwie 400 metrów na południe od DMZ w Korei Południowej, służąca jako kwatera główna Batalionu Bezpieczeństwa ONZ monitorującego Wspólną Strefę Bezpieczeństwa (JSA).
Hegseth: rdzeniem sojuszu Waszyngton-Seul pozostaje odstraszanie Korei Północnej
W trakcie wizyty w Strefie Zdemilitaryzowanej Hegseth przekazał, że Stany Zjednoczone rozważą "elastyczność" stacjonujących w Korei Południowej wojsk amerykańskich, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom regionalnym, ale "rdzeń sojuszu z Seulem nadal będzie koncentrował się na odstraszaniu Korei Północnej".
"Nasze siły pozostają gotowe do wspierania wysiłków prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój siłą" - oświadczył w mediach społecznościowych.
Hegseth podkreślił, że chociaż głównym celem jest ochrona przed Pjongjangiem, to pod uwagę brana jest możliwość wykorzystania 28,5 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Korei Południowej w razie innych "regionalnych zagrożeń".
Podał, że USA będą współpracować z Koreą Południową przy budowie okrętów podwodnych z napędem atomowym. Zapewnił, że jego resort będzie "ściśle współpracował z Departamentem Stanu i ministerstwem energii (USA), aby w przemyślany sposób wypełnić zobowiązanie prezydenta Trumpa".
Trump informował wcześniej, że wyraził zgodę na budowę takich jednostek dla Seulu w amerykańskiej stoczni należącej do południowokoreańskiej firmy Hanwha Ocean. Szef Pentagonu nazwał Koreę Południową "wzorowym sojusznikiem" i pochwalił jej "niezwykły przemysł stoczniowy". Obie strony uzgodniły ponadto, że Korea Południowa. będzie serwisować i naprawiać amerykańskie okręty wojenne, by zwiększyć ich gotowość operacyjną w regionie.
Według wtorkowych doniesień południowokoreańskiego portalu MoneyToday, który powołuje się na ministerstwo obrony w Seulu, pierwszy atomowy okręt podwodny Korei Południowej mógłby zostać zwodowany w połowie lat 30. XXI wieku. Warunkiem jest uzyskanie od USA zgody na pozyskanie paliwa jądrowego do jego zasilania.
Była to pierwsza taka wizyta szefa Pentagonu od 2017 roku w DMZ.
Autorka/Autor: os/akw
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: x.com/SecWar