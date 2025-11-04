Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Hegseth z wizytą w Korei Południowej. Kim wystrzelił rakiety

Pete Hegseth w Strefie Zdemilitaryzowanej
Wizyta Pete'a Hegsetha w Korei Południowej
Źródło: CNN
Korea Północna wystrzeliła serię pocisków artyleryjskich z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. W tym samym czasie w Strefie Zdemilitaryzowanej - oddzielającej obie Koree - trwała wizyta szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha i jego południowokoreańskiego odpowiednika. Podobna prowokacja miała miejsce w październiku, gdy Koreę Południową odwiedził prezydent Donald Trump. 

Jak przekazało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS), około 10 pocisków wystrzelono w poniedziałek około godziny 16 czasu lokalnego (godziny 8 w Polsce) w kierunku Morza Żółtego. Doszło do tego na niecałą godzinę przed przybyciem południowokoreańskiego ministra obrony Ahn Gju Baka i jego amerykańskiego odpowiednika Pete'a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej w pobliżu Strefy Zdemilitaryzowanej (DMZ) oddzielającej obie Koree.

"Nasze wojsko ściśle monitoruje działania Korei Północnej w ramach wspólnej postawy obronnej z USA i utrzymuje zdolność do przytłaczającej odpowiedzi na każde zagrożenie" - zapewniło JCS w oświadczeniu. Według armii południowokoreańskiej to kolejna prowokacja Pjongjangu.

Mocarstwo przyspiesza zbrojenia. "Działania sąsiadów budzą poważne obawy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mocarstwo przyspiesza zbrojenia. "Działania sąsiadów budzą poważne obawy"

Armia potwierdziła również, że w sobotę około godziny 15 południowokoreańska armia wystrzeliła 10 innych pocisków artyleryjskich. Zdarzenie miało miejsce z kolei podczas rozmów prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju.

Pjongjang dokonywał podobnych prowokacji w przeszłości, między innymi w październiku, tuż przed wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa na szczycie APEC.

Trump chciał się z nim spotkać, Kim Dzong Un odpalił rakiety
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump chciał się z nim spotkać, Kim Dzong Un odpalił rakiety

Choć testy artylerii rakietowej nie naruszają rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, stolica Korei Południowej, Seul, i jej okolice są w zasięgu posiadanych przez Północ wyrzutni kalibru 240 mm - zwraca uwagę agencja Yonhap.

Camp Bonifas to wysunięta baza wojskowa Dowództwa ONZ, położona zaledwie 400 metrów na południe od DMZ w Korei Południowej, służąca jako kwatera główna Batalionu Bezpieczeństwa ONZ monitorującego Wspólną Strefę Bezpieczeństwa (JSA).

Hegseth: rdzeniem sojuszu Waszyngton-Seul pozostaje odstraszanie Korei Północnej    

W trakcie wizyty w Strefie Zdemilitaryzowanej Hegseth przekazał, że Stany Zjednoczone rozważą "elastyczność" stacjonujących w Korei Południowej wojsk amerykańskich, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom regionalnym, ale "rdzeń sojuszu z Seulem nadal będzie koncentrował się na odstraszaniu Korei Północnej". 

Pete Hegseth w Korei Południowej
Pete Hegseth w Korei Południowej
Źródło: EPA/YONHAP

"Nasze siły pozostają gotowe do wspierania wysiłków prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój siłą" - oświadczył w mediach społecznościowych.

Hegseth podkreślił, że chociaż głównym celem jest ochrona przed Pjongjangiem, to pod uwagę brana jest możliwość wykorzystania 28,5 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Korei Południowej w razie innych "regionalnych zagrożeń".

Podał, że USA będą współpracować z Koreą Południową przy budowie okrętów podwodnych z napędem atomowym. Zapewnił, że jego resort będzie "ściśle współpracował z Departamentem Stanu i ministerstwem energii (USA), aby w przemyślany sposób wypełnić zobowiązanie prezydenta Trumpa".

Trump informował wcześniej, że wyraził zgodę na budowę takich jednostek dla Seulu w amerykańskiej stoczni należącej do południowokoreańskiej firmy Hanwha Ocean. Szef Pentagonu nazwał Koreę Południową "wzorowym sojusznikiem" i pochwalił jej "niezwykły przemysł stoczniowy". Obie strony uzgodniły ponadto, że Korea Południowa. będzie serwisować i naprawiać amerykańskie okręty wojenne, by zwiększyć ich gotowość operacyjną w regionie.

Według wtorkowych doniesień południowokoreańskiego portalu MoneyToday, który powołuje się na ministerstwo obrony w Seulu, pierwszy atomowy okręt podwodny Korei Południowej mógłby zostać zwodowany w połowie lat 30. XXI wieku. Warunkiem jest uzyskanie od USA zgody na pozyskanie paliwa jądrowego do jego zasilania.

Była to pierwsza taka wizyta szefa Pentagonu od 2017 roku w DMZ.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: x.com/SecWar

Udostępnij:
TAGI:
Korea PołudniowaKorea PółnocnaKim Dzong Un
Czytaj także:
Kim Dzong Un oddał hołd zmarłemu Kim Jong Namowi
60 lat u boku Kimów. Hołd przy trumnie
Świat
Kim Kardashian
Kim Kardashian czeka na wyniki egzaminu adwokackiego. Jeśli nie zda, oto winny
Kultura i styl
imageTitle
Nerwowo w Krakowie. Wyleciał z pracy po 24 dniach
EUROSPORT
shutterstock_2311485377
Intensywne loty ciężkich transportowców. Moskwa buduje wojskowy most powietrzny
Świat
Zderzenie na S2
Zderzenie na obwodnicy Warszawy, korek ma kilka kilometrów
WARSZAWA
Skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi w Filipiny
Tajfun Kalmaegi uderzył. Ofiary śmiertelne, rozległe powodzie
METEO
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
BIZNES
Mariusz Błaszczak i Karol Nawrocki
Nawrocki i PiS: rząd Tuska chce "cenzury w internecie". O co chodzi z DSA
Michał Istel
Policja odzyskała obrazy znanych artystów
Zniknęły kilka lat temu. Policja odzyskała obrazy Kossaka i Karpińskiego
WARSZAWA
Do pożaru doszło w miejscowości Kaznów-Kolonia
Z domu wydobywał się dym, dzielnicowa ruszyła do akcji. Uratowała zwierzęta
Lublin
Potrącił 12-latka na pasach i odjechał
Potrącił 12-latka i odjechał. Policja pokazuje nagranie i prosi o pomoc
Rzeszów
Bolid zarejestrowany przez kamerę w Luszewie
Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"
METEO
Donald Tusk
Tusk o PiS i rosyjskich oligarchach
Polska
Mężczyźni w wieku 54 i 44 lat polali rzeźby benzyną i podłożyli ogień
Ostatnia Wieczerza w ogniu, dwóch zatrzymanych
Lublin
Mężczyzna porwany w Olkuszu
Porwany w Olkuszu, znaleziony przypadkiem w Pruszkowie. Prokuratura zna motywy
Kraków
Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Chłopiec świecił laserem w pilotów. Teraz lotnisko go chwali
Kraków
imageTitle
Lakers osłabieni i znów zwycięscy. Pomógł im James. Bronny James
EUROSPORT
Myśliwy sądził, że strzela do dzika (zdjęcie ilustracyjne)
Brak okresowych badań myśliwych łamie prawo? Jest skarga
Bartłomiej Plewnia
Zadania domowe są nieobowiązkowe
Zwrot w sprawie prac domowych
Polska
Łabędzie na drodze, kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo
"Wtargnęły na jezdnię", kierowca uderzył w drzewo
Olsztyn
Marcin Kierwiński
Kierwiński o sprzedaży działki: ktoś chciał zarobić duże pieniądze
Polska
Kwesta na Starych Powązkach
Zbierali do puszek na ratowanie Starych Powązek. Wynik kwesty
WARSZAWA
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
BIZNES
AdobeStock_611102726
Minister o odwołaniu rzeczników. "Nie stawiamy tu kropki"
Świat
imageTitle
Hala nagle ucichła. Pogrążył ich rzut równo z końcową syreną
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Strzegomiu
Przechodziły przez pasy, dwie kobiety nie żyją
Wrocław
MQ-9 Reaper
"Nadarzyła się okazja". Terroryści zabici w dwóch atakach
Świat
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: uruchamiamy współpracę z dwiema stolicami
Świat
W Warszawie zaczyna brakować miejsc na przechowywanie zwłok, czekających na sekcję
"Uprzejma prośba o niekierowanie zwłok". Brakuje lekarzy medycyny sądowej
Alicja Glinianowicz, Maciej Duda
imageTitle
Świątek zabrała głos po dotkliwej porażce
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica