Hegseth z wizytą w Korei Południowej. Kim wystrzelił rakiety

Wizyta Pete'a Hegsetha w Korei Południowej Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS), około 10 pocisków wystrzelono w poniedziałek około godziny 16 czasu lokalnego (godziny 8 w Polsce) w kierunku Morza Żółtego. Doszło do tego na niecałą godzinę przed przybyciem południowokoreańskiego ministra obrony Ahn Gju Baka i jego amerykańskiego odpowiednika Pete'a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej w pobliżu Strefy Zdemilitaryzowanej (DMZ) oddzielającej obie Koree.

"Nasze wojsko ściśle monitoruje działania Korei Północnej w ramach wspólnej postawy obronnej z USA i utrzymuje zdolność do przytłaczającej odpowiedzi na każde zagrożenie" - zapewniło JCS w oświadczeniu. Według armii południowokoreańskiej to kolejna prowokacja Pjongjangu.

Armia potwierdziła również, że w sobotę około godziny 15 południowokoreańska armia wystrzeliła 10 innych pocisków artyleryjskich. Zdarzenie miało miejsce z kolei podczas rozmów prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju.

Pjongjang dokonywał podobnych prowokacji w przeszłości, między innymi w październiku, tuż przed wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa na szczycie APEC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump chciał się z nim spotkać, Kim Dzong Un odpalił rakiety

Choć testy artylerii rakietowej nie naruszają rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, stolica Korei Południowej, Seul, i jej okolice są w zasięgu posiadanych przez Północ wyrzutni kalibru 240 mm - zwraca uwagę agencja Yonhap.

Camp Bonifas to wysunięta baza wojskowa Dowództwa ONZ, położona zaledwie 400 metrów na południe od DMZ w Korei Południowej, służąca jako kwatera główna Batalionu Bezpieczeństwa ONZ monitorującego Wspólną Strefę Bezpieczeństwa (JSA).

Hegseth: rdzeniem sojuszu Waszyngton-Seul pozostaje odstraszanie Korei Północnej

W trakcie wizyty w Strefie Zdemilitaryzowanej Hegseth przekazał, że Stany Zjednoczone rozważą "elastyczność" stacjonujących w Korei Południowej wojsk amerykańskich, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom regionalnym, ale "rdzeń sojuszu z Seulem nadal będzie koncentrował się na odstraszaniu Korei Północnej".

Pete Hegseth w Korei Południowej Źródło: EPA/YONHAP

"Nasze siły pozostają gotowe do wspierania wysiłków prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój siłą" - oświadczył w mediach społecznościowych.

I visited the DMZ with my ROK counterpart, Minister Ahn, to meet the brave troops of the U.S., ROK, and UN Command that maintain the military armistice on the Peninsula.



Our forces remain ready to support President Trump’s efforts to bring lasting peace through strength. pic.twitter.com/Uy6gab0zwl — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 3, 2025 Rozwiń Hegseth o wizycie w Korei Południowej Źródło: X

Hegseth podkreślił, że chociaż głównym celem jest ochrona przed Pjongjangiem, to pod uwagę brana jest możliwość wykorzystania 28,5 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Korei Południowej w razie innych "regionalnych zagrożeń".

Podał, że USA będą współpracować z Koreą Południową przy budowie okrętów podwodnych z napędem atomowym. Zapewnił, że jego resort będzie "ściśle współpracował z Departamentem Stanu i ministerstwem energii (USA), aby w przemyślany sposób wypełnić zobowiązanie prezydenta Trumpa".

Trump informował wcześniej, że wyraził zgodę na budowę takich jednostek dla Seulu w amerykańskiej stoczni należącej do południowokoreańskiej firmy Hanwha Ocean. Szef Pentagonu nazwał Koreę Południową "wzorowym sojusznikiem" i pochwalił jej "niezwykły przemysł stoczniowy". Obie strony uzgodniły ponadto, że Korea Południowa. będzie serwisować i naprawiać amerykańskie okręty wojenne, by zwiększyć ich gotowość operacyjną w regionie.

Według wtorkowych doniesień południowokoreańskiego portalu MoneyToday, który powołuje się na ministerstwo obrony w Seulu, pierwszy atomowy okręt podwodny Korei Południowej mógłby zostać zwodowany w połowie lat 30. XXI wieku. Warunkiem jest uzyskanie od USA zgody na pozyskanie paliwa jądrowego do jego zasilania.

Była to pierwsza taka wizyta szefa Pentagonu od 2017 roku w DMZ.

OGLĄDAJ: TVN24 HD