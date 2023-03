Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny

Próby rakietowe Korei Północnej

To kolejna w tym tygodniu północnokoreańska próba rakietowa. Poprzednią reżim przeprowadził w czwartek. W odpowiedzi Korea Południowa zwołała posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i "zdecydowanie potępiła" wystrzelenie rakiety jako poważny akt prowokacji zagrażający pokojowi międzynarodowemu.

W ubiegłym tygodniu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał swoim żołnierzom, by byli gotowi do odparcia prowadzonych przez wrogów kraju "szalonych przygotowań do wojny". W poniedziałek Korea Północna poinformowała, że wystrzeliła dwa pociski manewrujące z łodzi podwodnej.