Kim Dzong Un przyznaje: "pięciolatka" nie wyszła

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przyznał, że jego kraj nie osiągnął celów pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego. Jak podały w czwartek państwowe północnokoreańskie media, na zjeździe rządzącej partii komunistycznej zapowiedział on jednak dalsze zbrojenia.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un oświadczył we wtorek, na otwarciu VIII zjazdu Partii Pracy Korei, że Korea Północna była "daleka od osiągnięcia zakładanych celów w prawie wszystkich sektorach" – podała oficjalna agencja prasowa KCNA.

Mniejszy handel przez zamknięcie granic

Władze Korei Północnej zamknęły w styczniu 2020 roku granice, by zapobiec zakażeniom koronawirusem, co znacznie zmniejszyło handel z Chinami, pogłębiając zapaść gospodarczą reżimu. Pjongjang nie zgłosił oficjalnie ani jednego przypadku COVID-19, ale według doniesień dziennika "Wall Street Journal", zwrócił się do międzynarodowej organizacji GAVI o pomoc w zorganizowaniu przydziału szczepionek.