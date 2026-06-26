Kim Dzong Un obserwował testy broni. Celem "obrona południowej granicy"
Kim był obecny między innymi przy próbach wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej kalibru 240 mm, taktycznych pocisków balistycznych i samobieżnego moździerza kalibru 155 mm.
Jak przekazała KCNA, unowocześniona wyrzutnia rakiet wyposażona jest w autonomiczny system naprowadzania wysokiej precyzji o zasięgu 90 kilometrów.
Kim Dzong Un o testach broni
Kim wyraził zadowolenie z przebiegu testów mówiąc, że Pjongjang stawia na automatyzację i wysoką precyzję systemów broni, korzystających między innymi ze wsparcia sztucznej inteligencji, które mają wzmocnić "obronę południowej granicy", czyli w istocie granicy z Koreą Południową.
Jak zauważa Reuters, Pjongjang stale wzmacnia swoje systemy taktycznej broni rakietowej i siły konwencjonalne w rejonie granicy z Koreą Południową grożąc odwetem w przypadku "jakichkolwiek prowokacji".