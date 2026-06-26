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Świat

Kim Dzong Un obserwował testy broni. Celem "obrona południowej granicy"

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Kim Dzong Un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni
Kim Dzong Un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni
Źródło wideo: Reuters, KCNA
Źródło zdj. gł.: KCNA/Reuters
Kim Dzong Un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni - przekazała propagandowa północnokoreańska agencja KCNA. Kim poinformował, że celem modernizacji armii jest wzmocnienie "obrony południowej granicy".

Kim był obecny między innymi przy próbach wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej kalibru 240 mm, taktycznych pocisków balistycznych i samobieżnego moździerza kalibru 155 mm.

Kim Dzong Un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni
Kim Dzong Un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni
Źródło zdjęcia: KCNA/Reuters

Jak przekazała KCNA, unowocześniona wyrzutnia rakiet wyposażona jest w autonomiczny system naprowadzania wysokiej precyzji o zasięgu 90 kilometrów.

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Kim Dzong Un o testach broni

Kim wyraził zadowolenie z przebiegu testów mówiąc, że Pjongjang stawia na automatyzację i wysoką precyzję systemów broni, korzystających między innymi ze wsparcia sztucznej inteligencji, które mają wzmocnić "obronę południowej granicy", czyli w istocie granicy z Koreą Południową.

Testy systemów broni w Korei Północnej
Testy systemów broni w Korei Północnej
Źródło zdjęcia: KCNA/Reuters

Jak zauważa Reuters, Pjongjang stale wzmacnia swoje systemy taktycznej broni rakietowej i siły konwencjonalne w rejonie granicy z Koreą Południową grożąc odwetem w przypadku "jakichkolwiek prowokacji".

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