Świat Kim Dzong Un obserwował testy broni. Celem "obrona południowej granicy" Oprac. Kuba Koprzywa |

Kim Dzong Un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni Źródło wideo: Reuters, KCNA Źródło zdj. gł.: KCNA/Reuters

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Kim był obecny między innymi przy próbach wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej kalibru 240 mm, taktycznych pocisków balistycznych i samobieżnego moździerza kalibru 155 mm.

Kim Dzong Un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni Źródło zdjęcia: KCNA/Reuters

Jak przekazała KCNA, unowocześniona wyrzutnia rakiet wyposażona jest w autonomiczny system naprowadzania wysokiej precyzji o zasięgu 90 kilometrów.

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Kim Dzong Un o testach broni

Kim wyraził zadowolenie z przebiegu testów mówiąc, że Pjongjang stawia na automatyzację i wysoką precyzję systemów broni, korzystających między innymi ze wsparcia sztucznej inteligencji, które mają wzmocnić "obronę południowej granicy", czyli w istocie granicy z Koreą Południową.

Testy systemów broni w Korei Północnej Źródło zdjęcia: KCNA/Reuters

Jak zauważa Reuters, Pjongjang stale wzmacnia swoje systemy taktycznej broni rakietowej i siły konwencjonalne w rejonie granicy z Koreą Południową grożąc odwetem w przypadku "jakichkolwiek prowokacji".

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