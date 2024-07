Delegaci z Arizony solidaryzują się z Trumpem

- Pomagamy prezydentowi Trumpowi w lansowaniu nowej mody. Solidaryzujemy się z nim w związku z jego raną (na uchu - red.). Chcemy, by wiedział, jak bardzo go kochamy - powiedziała jedna z delegatek, Susan Ellsworth. - Robimy to w ramach solidarności z naszym prezydentem Trumpem, ponieważ kochamy go i popieramy w stu procentach oraz życzymy mu jak najlepiej - wtórowała jej Stacey Goodman.

- Chcemy, by wiedział, że delegaci z Arizony czują się to samo, co on, przejdziemy przez to razem z nim - dodał Ray Michaels, inny z delegatów tego stanu. - To znak naszej miłości do niego, naszej troski i wdzięczności Bogu, że jest bezpieczny - ocenił Craig Berland.