Szef BBN: rosyjskie siły nie są wycofywane, budowane są elementy infrastruktury wojskowej

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch uważa, że fakty "zaprzeczają rosyjskim słownym deklaracjom" w sprawie wycofywania wojsk zgromadzonych w pobliżu granicy z Ukrainą. - Pewne elementy infrastruktury wojskowej są budowane - jak most pontonowy na Prypeci - powiedział Soloch. Zwrócił uwagę, że "analitycy i historycy wojskowości wskazują, że było wiele wojen, kiedy atak następował zaraz po ogłoszeniu wycofania się".

- Należy wierzyć publicznym stwierdzeniom przedstawicieli rządów, choćby Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, że nie ma zmniejszenia rosyjskiej obecności wojskowej - powiedział szef BBN. - Rosyjskie siły nie są wycofywane, a pewne elementy infrastruktury wojskowej są budowane - jak most pontonowy na Prypeci lub szpitale polowe podciągane w pobliże granicy. Może zmieni się to w najbliższych dniach, ale na razie fakty są takie i zaprzeczają słownym deklaracjom oraz obwieszczeniom ze strony władz rosyjskich - wyjaśnił.

Szef BBN rozmawiał w czwartek z doradcą premiera Wielkiej Brytanii do spraw bezpieczeństwa Stevenem Lovegrove'em o wydarzeniach przy granicach Ukrainy. Omówili też kwestie koordynacji sojuszniczych działań i wsparcia Ukrainy w razie konfliktu.

Demonstracja siły i zabiegi dyplomatyczne

Od tygodni Rosja koncentruje wojska przy granicach Ukrainy. 10 lutego Rosja i Białoruś rozpoczęły ćwiczenie Związkowa Stanowczość-2022, którego pierwszą częścią był strategiczny przerzut rosyjskich sił na Białoruś i ich rozwinięcie. 13 lutego rozpoczęły się manewry na Morzu Czarnym. Oba przedsięwzięcia miały się zakończyć 20 lutego. We wtorek ministerstwo obrony Rosji informowało, że rosyjskie wojska po zakończeniu ćwiczenia rozpoczęły załadunek i powrócą do garnizonów. Rosja zapewniała, że żołnierze biorący udział w ćwiczeniu na Białorusi powrócą do jednostek w Rosji.