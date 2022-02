Blinken spotka się z Ławrowem. Departament Stanu: pod warunkiem, że Rosja nie przeprowadzi inwazji

Sekretarz stanu Antony Blinken spotka się w przyszłym tygodniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, jeżeli do tego czasu Moskwa nie zaatakuje Ukrainy - przekazał Departament Stanu USA.

Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price przekazał, że do spotkania ma dojść w Europie. - Rosjanie zaproponowali datę na koniec przyszłego tygodnia. Dojdzie do niego pod warunkiem, że Rosja nie przeprowadzi inwazji na Ukrainę - powiedział.

- Jeżeli w następnych dniach (Rosjanie - red.) się do tego posuną, pokaże to jasno, że nigdy nie podchodzili poważnie do kwestii dyplomacji - dodał.