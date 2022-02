Generał Skrzypczak: kolejnym krokiem Władimira Putina będą inne państwa, gdzie jest mniejszość rosyjska

Generał Skrzypczak: kolejnym krokiem Putina będą inne państwa

- Jeżeli w tej chwili my jako uczestnik i Unii Europejskiej, i NATO nie wzmożemy wysiłków dla poprawy naszych zdolności obronnych, naszego bezpieczeństwa, to będziemy mieli problem w niedalekiej przyszłości. Ponieważ, moim zdaniem, kolejnym krokiem Putina będą inne państwa, gdzie są jeszcze prorosjanie, mniejszość rosyjska. A takimi w NATO są dwa państwa – Łotwa i Estonia. Jeżeli uda mu się opanować Ukrainę, to będzie to jego następny krok, a kolejnymi mogą być Polska i inne kraje Europy Wschodniej - mówił gość TVN24.