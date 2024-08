Łzy, złość, wściekłość, wdzięczność. Fani w szoku po odwołaniu koncertów Taylor Swift

Fani Taylor Swift załamani po odwołaniu koncertów

"Nawet nie wiem, co powiedzieć. Czekałam 13 lat na ten moment, a dwóch mężczyzn musiało go po prostu zrujnować dla tysięcy z nas" - napisała inna.

Wiele osób, mimo rozczarowania i smutku, docenia zarazem to, że austriackie służby zdołały zapobiec planowanemu atakowi. "Szczerze, choć jestem smutny z tego powodu, wolałbym, żeby wszyscy Swifties, Taylor i ja, byli bezpieczni. Świat jest przerażającym miejscem. To naprawdę do bani, ale to właściwa decyzja" - ocenił jeden z fanów.