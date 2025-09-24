Logo strona główna
Świat

Komunikat MSZ po ataku na flotyllę płynącą do Gazy. "Polscy obywatele są bezpieczni"

Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy z Barcelony, 31 sierpnia 2025
Statek międzynarodowej flotylli zmierzającej do Gazy ostrzelany przez drona w tunezyjskim porcie (nagranie z 8 września)
Źródło: Reuters
Polscy obywatele uczestniczący we Flotylli Global Sumud przebywają aktualnie w Grecji, są bezpieczni i nie ponieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu - informuje w polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Komunikat resortu pojawił się po doniesieniach o ataku na zmierzającą do Gazy flotyllę, w której uczestniczy między innymi polski poseł.

Globalna Flotylla Sumud, która w zeszłym tygodniu wypłynęła z Tunezji w kierunku Strefy Gazy z pomocą humanitarną, w nocy z wtorku na środę została zaatakowana przez niezidentyfikowane drony. Włoska rzeczniczka flotylli przekazała, że trafione zostały jednostki: włoska, angielska i polska. Na statkach flotylli znajduje się między innymi polski poseł, Franciszek Sterczewski.

Do wydarzeń odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Polscy obywatele uczestniczący we Flotylli Global Sumud przebywają aktualnie w Grecji, są bezpieczni i nie ponieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu. Jednostka flotylli znajduje się w naprawie. Uczestnikom zdarzenia sugerujemy bezpośredni kontakt z polskimi służbami konsularnymi, mogącymi zapewnić wsparcie na miejscu" - czytamy w oświadczeniu resortu opublikowanym w środę po południu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy

Izrael: nie pozwolimy flotylli dopłynąć do Strefy Gazy. Stawiają ultimatum

Izrael: nie pozwolimy flotylli dopłynąć do Strefy Gazy. Stawiają ultimatum

MSZ o rejsie fotylli

Ministerstwo zaznaczyło, że jest w kontakcie z partnerami w sprawie incydentu wokół flotylli. "Otrzymaliśmy informację od greckich służb o przebiegu zdarzeń. Ambasada RP w Tel Awiwie koordynuje współpracę z placówkami krajów, z których pochodzą uczestnicy rejsu. Placówka utrzymuje kontakt roboczy z izraelskim sztabem kryzysowym" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że ministerstwo monitoruje rozwój sytuacji i uzależnia od niego dalsze postępowanie. MSZ planuje też w najbliższym czasie zaprosić przedstawiciela ambasady Izraela w Polsce "celem wyrażenia troski o los obywateli RP biorących udział w rejsie flotylli".

W komunikacie przypominano też o ostrzeżeniach MSZ w sprawie przebywania w strefie działań wojennych. "Polska służba konsularna nie jest w stanie pomóc naszym obywatelom w każdych warunkach" - zaznaczono.

Atak niezidentyfikowanych dronów na flotyllę

W swoich wpisach w mediach społecznościowych przedstawiciele flotylli zamieścili między innymi nagranie jednej z eksplozji, zarejestrowane z łodzi Spectre. "Podnieście alarm! Wszystkie oczy na Globalną Flotyllę Sumud" - dodano. "Do godz. 4: 30 odbyło się 13 ataków, na 10 statków, 3 statki są uszkodzone, w tym ten, na którym jestem, który płynie pod polską banderą" - napisał poseł Sterczewski na X.

Według niemieckiej obrończyni praw człowieka Yasemin Acar, zaatakowanych zostało pięć łodzi. - Nie mamy broni. Nie stanowimy zagrożenia dla nikogo - mówiła w filmie opublikowanym na Instagramie i podkreśliła, że flotylla przewozi "tylko pomoc humanitarną". W kierunku flotylli humanitarnej płynącej do Strefy Gazy wysłana została fregata Virginio Fasan - poinformował w środę włoski minister obrony, Guido Crosetto. Okręt ma udzielić ewentualnej pomocy.

Flotylla to międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której udział biorą przedstawiciele ponad 40 krajów. Jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej Palestyńczykom. W skład flotylli wchodzą aktywiści propalestyńscy, w tym szwedzka działaczka na rzecz ochrony środowiska Greta Thunberg.

W poniedziałek izraelskie MSZ oświadczyło, że nie pozwoli na to, by składająca się z około 20 statków flotylla przełamała blokadę morską palestyńskiego terytorium. To grupa "zorganizowana przez Hamas i służąca Hamasowi" - napisało MSZ w Jerozolimie o inicjatywie Globalnej Flotylli Sumud. "Jeśli uczestnicy flotylli rzeczywiście pragną dostarczyć pomoc humanitarną, a nie służyć Hamasowi, Izrael wzywa statki do zacumowania w porcie w Aszkelonie i rozładowania tam pomocy, skąd zostanie ona niezwłocznie i w skoordynowany sposób przekazana do Strefy Gazy" - napisano w poniedziałkowym komunikacie izraelskiej dyplomacji. Zaapelowano do aktywistów, by nie łamali izraelskiego prawa.

Duże grupy Palestyńczyków przybyły do obozu dla uchodźców w środkowej części Strefy Gazy - 16.09.2025r.
Duże grupy Palestyńczyków przybyły do obozu dla uchodźców w środkowej części Strefy Gazy (nagranie z 16 września)
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bruna Casas/Reuters via CNN Newsource

