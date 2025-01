Rzecznik Komisji Europejskiej Anouar El Anouni oświadczył w piątek, że UE popiera Międzynarodowy Trybunał Karny oraz zasady określone w Statucie Rzymskim. Dodał, że w unijnych konkluzjach z 2023 roku znajdują się zapisy wzywające państwa Unii do wykonywania nakazów aresztowania wydanych przez MTK. El Anouni odnosił się do doniesień o stanowisku polskiego rządu w sprawie premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

UE wzywa do wykonywania nakazów aresztowania

Czym jest Statut Rzymski

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego to akt prawa międzynarodowego, który został przyjęty w 1998 roku po to, by nie dopuszczać do bezkarności sprawców zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstw, zbrodni wojennych i zbrodni agresji.