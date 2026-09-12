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Świat

Kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Kilka osób nie żyje

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Ataki Rosji na obwód zaporoski 12.09.2026
Skutki rosyjskiego ataku na Zaporoże (12.09.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: facebook.com/DSNS.GOV.UA
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Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowane ataki na obwody zaporoski, dniepropetrowski i odeski. W wyniku trafień w budynki mieszkalne kilka osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Rosjanie uderzyli między innymi w budynki mieszkalne w Zaporożu. W wyniku ataku dwie osoby - 64-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna - zginęły, a jedna została ranna - poinformowały lokalne władze.

Skutki rosyjskiego ataku na obwód zaporoski
Skutki rosyjskiego ataku na obwód zaporoski
Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Jeden z budynków został całkowicie zniszczony. Jak poinformowały służby, spod gruzów udało się uratować kobietę.

Rosyjski atak na Ukrainę. W Odessie kilkadziesiąt rannych, w tym dziecko

Rosja uderzyła też w wieżowiec mieszkalny w Odessie. 23 osoby zostały ranne, w tym dziecko, które razem z sześcioma innymi osobami trafiło do szpitala.

Z kolei gubernator obwodu dniepropetrowskiego Ołeksandr Hanzha poinformował, że w wyniku ataków na terenie jego obwodu zginęła jedna osoba, a 19 zostało rannych. Niemal wszyscy ranni są w Dnieprze.

Moskwa zaatakowała też Kijów. Po nocnym ataku na blok mieszkalny rannych jest siedem osób.

Źródło: Reuters, Ukraińska prawda, TVN24
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
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