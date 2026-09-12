Kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Kilka osób nie żyje
Rosjanie uderzyli między innymi w budynki mieszkalne w Zaporożu. W wyniku ataku dwie osoby - 64-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna - zginęły, a jedna została ranna - poinformowały lokalne władze.
Jeden z budynków został całkowicie zniszczony. Jak poinformowały służby, spod gruzów udało się uratować kobietę.
Rosyjski atak na Ukrainę. W Odessie kilkadziesiąt rannych, w tym dziecko
Rosja uderzyła też w wieżowiec mieszkalny w Odessie. 23 osoby zostały ranne, w tym dziecko, które razem z sześcioma innymi osobami trafiło do szpitala.
Z kolei gubernator obwodu dniepropetrowskiego Ołeksandr Hanzha poinformował, że w wyniku ataków na terenie jego obwodu zginęła jedna osoba, a 19 zostało rannych. Niemal wszyscy ranni są w Dnieprze.
Moskwa zaatakowała też Kijów. Po nocnym ataku na blok mieszkalny rannych jest siedem osób.
Źródło: Reuters, Ukraińska prawda, TVN24