Świat Kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Kilka osób nie żyje Oprac. Kuba Koprzywa |

Skutki rosyjskiego ataku na Zaporoże (12.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: facebook.com/DSNS.GOV.UA

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Rosjanie uderzyli między innymi w budynki mieszkalne w Zaporożu. W wyniku ataku dwie osoby - 64-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna - zginęły, a jedna została ranna - poinformowały lokalne władze.

Skutki rosyjskiego ataku na obwód zaporoski Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Jeden z budynków został całkowicie zniszczony. Jak poinformowały służby, spod gruzów udało się uratować kobietę.

Rosyjski atak na Ukrainę. W Odessie kilkadziesiąt rannych, w tym dziecko

Rosja uderzyła też w wieżowiec mieszkalny w Odessie. 23 osoby zostały ranne, w tym dziecko, które razem z sześcioma innymi osobami trafiło do szpitala.

Z kolei gubernator obwodu dniepropetrowskiego Ołeksandr Hanzha poinformował, że w wyniku ataków na terenie jego obwodu zginęła jedna osoba, a 19 zostało rannych. Niemal wszyscy ranni są w Dnieprze.

Moskwa zaatakowała też Kijów. Po nocnym ataku na blok mieszkalny rannych jest siedem osób.