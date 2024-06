Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwadzieścia zostało rannych w wypadku kolejki linowej w Medellin, drugim pod względem wielkości mieście Kolumbii. Jedna z gondol kolejki spadła na ulice miasta, trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.

Do wypadku doszło w środę w pobliżu stacji kolejki linowej o nazwie Popular. Gondola uderzyła tam w drugą gondolę, po czym spadła z wysokości prawie 10 metrów - przekazał Carlos Quintero z miejskiego wydziału ds. wypadków i zarządzania ryzykiem w Medellin.

Wypadek kolejki linowej

Władze próbują ustalić przyczyny wypadku. - To było bardzo silne uderzenie, ludzie płakali, padali na ziemię, inni tracili przytomność, widać było tylko krew - powiedziała świadek zdarzenia, Loida Vasquez, cytowana przez agencję Reutera.

Kolejka linowa w Medellin

W Medellin funkcjonuje sześć linii kolejki liniowej Metrocable, kursującej między centrum Medellin, a gęsto zaludnionymi dzielnicami położonymi na wzgórzach. "To, co na całym świecie funkcjonuje jako system zwiedzania atrakcji turystycznych, w Medellin zapewnia dostęp do transportu tysiącom rodzin mieszkającym z dala od centrum miasta" - czytamy na stronie internetowej miasta.