Kobiety Putina wychodzą z cienia

Alina Kabajewa, mistrzyni olimpijska w gimnastyce i była deputowana niższej izby parlamentu Dumy Państwowej, uznawana za wieloletnią partnerkę życiową prezydenta Władimira Putina , od lat prowadziła życie w odosobnieniu. Jednak w zeszłym miesiącu Kabajewa została nieoczekiwanie mianowana nową trener reprezentacji narodowej w gimnastyce artystycznej po nagłej rezygnacji wieloletniej trenerki Iriny Winer. Winer trenowała Kabajewą do zdobycia złotego medalu olimpijskiego w 2004 roku, a zmiana ta jest kolejnym przykładem, jak Kabajewa i inne kobiety z otoczenia Putina ostrożnie wkraczają do życia publicznego po latach pozostawania w cieniu - napisał Moscow Times.

W 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę , USA, UE, Wielka Brytania , Kanada , Australia i Japonia nałożyły sankcje na Kabajewą. To nie przeszkodziło domniemanej partnerce Putina działać we własnym kraju. Kilka miesięcy po wybuchu wojny Kabajewa założyła międzynarodowe stowarzyszenie klubów gimnastyki artystycznej o nazwie "Niebiański wdzięk". Wkrótce potem z inicjatywy Putina otwarto klub o tej samej nazwie w Soczi, znanym kurorcie w Kraju Krasnodarskim. Aby wesprzeć klub Kabajewej, państwowy gigant energetyczny Gazprom przekazał budynek wart ponad dwa miliardy rubli (ponad 80 milionów złotych) - relacjonował Moscow Times.

Córki Putina na forum w Petersburgu

Moskiewski think tank Centrum Carnegie odnotował wówczas, że po raz pierwszy na forum w Petersburgu, będącym jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu rosyjskiej elity politycznej, przemawiały jednocześnie dwie córki prezydenta Rosji. Przedtem uczestniczyły w tej imprezie w charakterze gości.

W lutym tego roku propagandowe rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały, że Woroncowa "udała się na linię frontu w Ukrainie, aby założyć szpital polowy, w którym leczyła rannych rosyjskich żołnierzy i sama została ranna". Moskiewska antropolog społeczna Aleksandra Archipowa, komentując te doniesienia, napisała w mediach społecznościowych, że "historia rzekomego bohaterskiego udziału córki Putina w operacjach wojskowych jest niezbędna dla prowojennych Rosjan". "Dla nich ta historia ma być dowodem na to, że prezydent nie szczędzi niczego dla frontu" - oceniła Archipowa.

Wiceminister ujawnia to, co chciały ukryć władze

W październiku zeszłego roku Putin awansował wiceszefową ministerstwa obrony Annę Cywilową , psychiatrę z wykształcenia, na radcę państwowego trzeciego stopnia służby cywilnej, co odpowiada randze generała majora - relacjonowały wówczas niezależne media w Moskwie.

"Putin mianował Cywilową wiceministrą obrony w trakcie wojny i czystek w tym resorcie. Był to imponujący krok w karierze kobiety, która nigdy wcześniej nie pracowała w przemyśle zbrojeniowym ani na stanowiskach rządowych. Być może właśnie brak doświadczenia sprawił, że Cywilowa, przemawiając w Dumie Państwowej pod koniec zeszłego roku, przypadkowo ujawniła liczbę wniosków o przeprowadzenie testów DNA w celu odnalezienia zaginionych w Ukrainie rosyjskich żołnierzy. Jak się okazało, było ich 48 tysięcy, choć władze rosyjskie starają się ukrywać wszelkie informacje o stratach poniesionych na froncie" - oceniło w analizie Centrum Carnegie.

"Putin coraz chętniej mówi o swoich bliskich"

Jak zaznaczył think tank Centrum Carnegie, ostatnio wydaje się, że Putin coraz chętniej mówi o swoich bliskich, choć nadal publicznie nie ujawnia, kim są jego córki. W wystąpieniach publicznych wspomina jednak o "małych członkach rodziny, którzy mówią po chińsku" lub "swoich pociechach, z którymi ogląda rosyjskie filmy".

Dlaczego bliscy Putina stali się tak aktywni w sferze publicznej? Nie ma i nie może być precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie - wie to tylko sam prezydent Rosji. Trudno sobie wyobrazić, aby tabu dotyczące publicznego pojawiania się członków rodziny Putina zostało nagle zniesione. Zmieniło się natomiast otoczenie, w którym funkcjonuje rosyjska elita, co pozwoliło bliskim współpracownikom prezydenta wyjść z cienia - odnotowało Centrum Carnegie.