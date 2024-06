Kevin Costner o rozmowie z księciem Williamem

"Spotkaliśmy się w pokoju, byliśmy tam tylko we dwóch. Podszedł (książę William - red.) i uścisnęliśmy sobie dłonie. Pierwsze słowa, które wypowiedział, brzmiały: wiesz, moja mama poniekąd cię lubiła" - czytamy na people.com. Jak zdradza portal, Kevin Costner w swojej relacji nie mówi, o czym jeszcze rozmawiał z księciem. Aktor stwierdził natomiast, że spotkanie z nim było "bardzo miłe" i bardzo dobrze wspomina księcia oraz to "jak się do niego zwracał". Aktor na łamach magazynu wspomina również spotkanie z księżną Dianą, do którego doszło przy okazji omawiania projektu nakręcenia sequelu filmu "Bodyguard". "To było takie słodkie. (...) Diana i ja zaczęliśmy rozmawiać" - opowiada. "Miałem bardzo wyjątkowe i przez większą część piękne życie" - dodaje.