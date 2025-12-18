Logo strona główna
Świat

Katastrofa samolotu w Karolinie Północnej, zginął były kierowca NASCAR

Greg Biffle
Karolina Północna, USA. Tereny zniszczone po przejściu huraganu Helene
Źródło: Archiwum Reutera
Były kierowca NASCAR Greg Biffle i sześć innych osób - w tym trzech członków jego rodziny - zginęło w czwartek w katastrofie samolotu na regionalnym lotnisku w Statesville w Karoline Północnej (USA).

W czwartek przed południem w hrabstwie Iredell w Karolinie Północnej doszło do katastrofy samolotu, w której zginęło siedem osób. Samolot Cessna C550 miał lecieć z miejscowości Statesville, położonej około 64 kilometrów na północ od Charlotte, na międzynarodowe lotnisko w Sarasota Bradenton.

Maszyna wystartowała o godzinie 10.06 czasu miejscowego i przeleciała zaledwie 46 kilometrów, po czym rozbiła się podczas próby ponownego lądowania na lotnisku w Statesville o godzinie 10.32.

Na pokładzie samolotu słynny rajdowiec i jego rodzina

Wieczorem stacja ESPN poinformowała, że wśród ofiar wypadku lotniczego znalazł się były kierowca NASCAR Greg Biffle i sześć innych osób - w tym trzech członków jego rodziny.

Greg Biffle
Greg Biffle
Źródło: Ralph Freso/Associated Press/East News

Biffle, który spędził 16 sezonów za kierownicą samochodu serii NASCAR, miał 55 lat. W katastrofie zginęła również jego żona Cristina i 5-letni syn Ryder, a także 14-letnia córka z innego małżeństwa, Emma.

W katastrofie zginęli także Dennis Dutton i jego syn Jack oraz Craig Wadsworth, który również był częścią społeczności NASCAR.

Sylwetka Grega Biffle'a

Greg Biffle startował w 16 sezonach w serii Cup NASCAR, odnosząc 19 zwycięstw i 92 razy zajmując miejsca w pierwszej piątce wyścigu. W najlepszym sezonie, w 2005 roku, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Biffle jest jednym z zaledwie dwóch kierowców, którzy zdobyli mistrzostwo zarówno w trzeciej serii NASCAR Truck Series, jak i w drugiej serii NASCAR Xfinity Series.

W 2024 roku Biffle, dysponując licencją pilota helikoptera, wziął udział w akcji ratunkowej po huraganie Helene.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: ESPN

Źródło zdjęcia głównego: Ralph Freso/Associated Press/East News

