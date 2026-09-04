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Świat

Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Wzrósł bilans ofiar

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Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego
Poszukiwania ofiar katastrofy promu u wybrzeży Cypru
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy promu w pobliżu Cypru Północnego wzrosła do 10. Władze zatrzymały kapitana i osiem innych osób.

Bilans ofiar śmiertelnych zwiększył się z ośmiu do dziesięciu po tym, jak ratownicy odnaleźli kolejne dwa ciała - jedno w środę i jedno w czwartek.

- Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 10 - powiedział wiceprezydent Turcji Cevdet Yilmaz, który w czwartek przybył do Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP), aby złożyć kondolencje rodzinom ofiar.

Od środy rano dwa specjalistyczne okręty marynarki wojennej Turcji, wyposażone w podwodne drony, pracują przez całą dobę poszukując pozostałych ofiar katastrofy.

Wśród 10 potwierdzonych dotąd ofiar śmiertelnych, osiem było obywatelami Turcji, a dwie pochodziły z Cypru Północnego.

Ustalenia śledczych w sprawie zatonięcia promu

Po niedzielnej katastrofie promu, który przewoził 267 osób, zatrzymano jego kapitana i osiem innych osób. Jak donoszą tureckie media, zebrane dowody mają wskazywać, że katastrofy można było uniknąć, gdyby kapitan, w momencie gdy prom zaczął nabierać wody, zmniejszył prędkość i ostrożnie wrócił do portu.

Cypr jest podzielony na część turecką i należącą do UE Republikę Cypryjską. W 1983 roku na kontrolowanej przez Turcję części wyspy proklamowano powstanie TRCP, którą na arenie międzynarodowej uznają jedynie władze w Ankarze

Prom pasażerski "Filojet" przewrócił się w ubiegłą niedzielę krótko po wypłynięciu z Kirenii w kierunku tureckiego portu Tasucu. Jednostka zaczęła nabierać wody i zatonęła.

Źródło: PAP
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Tagi:
CyprCypr PółnocnyMorze ŚródziemneTurcja
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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