Zginęły 152 osoby, sąd zdecydował w sprawie przeciwko linii lotniczej

Samolot spadł do wody w nocy u wybrzeży wyspy Wielki Komor na Oceanie Indyjskim, niedaleko lotniska docelowego. W rejonie panowały wtedy trudne warunki atmosferyczne, wiał silny wiatr. BBC opisywało w tamtym czasie, że piloci najwyraźniej usiłowali lądować, jednakże z niewyjaśnionych przyczyn nie doszło do manewru i samolot zawrócił znad lotniska i wkrótce zniknął z radarów. Lot przeżyła jedna osoba, 14-letnia wówczas Bahia Bakari.

Wśród załogi samolotu byli Jemeńczycy: doświadczony kapitan Khalid Hajeb, pierwszy oficer Ali Atif oraz inżynier pokładowy Ali Salem. W raporcie końcowym oceniono, że to błędy załogi doprowadziły do przeciągnięcia aerodynamicznego, a w konsekwencji do katastrofy. Na tragiczne zdarzenie złożyła się także zła pogoda i brak wystarczającego przeszkolenia do lądowania na lotnisku w Moroni.