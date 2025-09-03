Logo strona główna
Świat

"Zdradzę państwu...". O tym prezydenci rozmawiali za zamkniętymi drzwiami

Prezydenci USA i Polski
Nawrocki: atmosfera spotkania z prezydentem Trumpem była doskonała
Źródło: TVN24
Rozmawialiśmy z prezydentem Donaldem Trumpem o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce - powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z amerykańskim przywódcą. Wcześniej, w czasie otwartej części spotkania, przywódca USA zadeklarował, że jego kraj nie planuje redukować liczby żołnierzy w Polsce.

Karol Nawrocki w środę spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Później odbyły się rozmowy delegacji polskiej i amerykańskiej. Wieczorem Nawrocki odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas konferencji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski

Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski

RELACJA
Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Polska

Nawrocki o rozmowach z Trumpem. "Gwarancje bezpieczeństwa"

- Zdradzę państwu, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy z panem prezydentem i ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny - oświadczył polski prezydent. Dodał, że "były konkretne dyskusje dotyczące tego projektu", a od czwartku sekretarz obrony USA Pete Hegseth i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz będą pracować nad tym rozwiązaniem.

Prezydent stwierdził też, że "atmosfera rozmów była doskonała" i przypomniał, że rozpoczęła się od pokazu lotniczego ku pamięci tragicznie zmarłego mjr Macieja Krakowiana. Dodał, że Trump "dał gwarancje bezpieczeństwa Polsce i podkreślił naszą sojuszniczą współpracę". - Poczytuję to za duży sukces tego spotkania w obliczu dyskusji o przesuwaniu wojsk amerykańskich w Europie - mówił Nawrocki.

Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem
Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem
Źródło: Radek Pietruszka/EPA/PAP

- To jasno wybrzmiało (...), także w czasie rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa Polska jest wyjątkowym szczególnym sojusznikiem i moja wizyta to potwierdziła, że te relacje będą utrzymywane na najwyższym pułapie - zaznaczył.

Nawrocki: z prezydentem Trumpem rozmawialiśmy o rozszerzeniu amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce

Dopytywany, czy w trakcie rozmów omawiano możliwość ustanowienia stałej obecności sił USA w Polsce, prezydent Nawrocki odparł, że "widzi w tym szansę" na zwiększenie gwarancji bezpieczeństwa dla kraju. - Te rozmowy poszły w kierunku i stałej obecności, i gwarancji bezpieczeństwa, i też projektów, które - mam nadzieję - w krótkim czasie będą nowe dla polskiej infrastruktury bezpieczeństwa - dodał. Prezydent zaznaczył, że "jest to początek procesu".

Nawrocki podkreślił przy tym, że przed jego wizytą w USA "nie rozważaliśmy" zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz doprecyzował, że "za sprawą decyzji amerykańskich mamy już stałą obecność wojskową" dowództwa V Korpusu w Poznaniu. - W tym sensie ta idea już jest realizowana i będzie kontynuowana - wskazał.

Sławomir Cenckiewicz, szef BBN zapewnił, że ustalenia rozmów z sekretarzem Hegsethem będą koordynowane z Ministerstwem Obrony Narodowej. - Jesteśmy propaństwowi, jesteśmy państwowcami i niczego tutaj na własną rękę nie realizujemy - dodał.

Zaproszenie dla Nawrockiego od Trumpa na szczyt G20

Nawrocki powiedział, że rozmowy dotyczyły też kwestii ekonomicznych, które są "bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych i dla nas, Polaków". Stwierdził, że odbywały się one w odniesieniu do inicjatywy Trójmorza, która "zyskała wsparcie prezydenta Trumpa". Jak dodał, podjęty został też temat dostaw amerykańskiego gazu do Polski i całej Europy Centralnej.

Prezydent poinformował także, iż otrzymał od amerykańskiego przywódcy zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie.

Sam też zaprosił prezydenta Trumpa do Polski, ale nie została ustalona dokładna data możliwej wizyty.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

