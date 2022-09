Karol III w Pałacu Westminsterskim. Izby złożyły mu kondolencje, król przemówił do parlamentu

Nowy brytyjski monarcha Karol III i królowa małżonka Kamila odwiedzili przed południem Pałac Westminsterski, siedzibę brytyjskiego parlamentu. Izba Gmin i Izba Lordów złożyły kondolencje królowi w związku ze śmiercią jego matki, Elżbiety II, a on po raz pierwszy przemówił do parlamentu jako głowa państwa. - Parlament jest żywym, istotnym instrumentem naszej demokracji - mówił.

Karol III przemawiał po raz pierwszy do parlamentu, gdzie zebrało się kilkaset osób, jako głowa państwa. Podziękował za wyrazy współczucia. - Parlament jest żywym, istotnym instrumentem naszej demokracji. Wasze tradycje są pradawne i to widzimy w murach tej wielkiej sali, w pozostałościach tego, co zostawili nasi poprzednicy, którzy tak jak ja zostali powołani do tej służby - powiedział.