"Zdeterminowany" Karol III angażuje się w działania dyplomatyczne  

Król Wielkiej Brytanii odbył w ostatnich dniach spotkania ze światowymi przywódcami. Zdaniem zbliżonego do monarchy źródła, Karol III jest "zdeterminowany", by wykorzystać możliwe środki do zaangażowania się w międzynarodową dyplomację. "Niezwykłego znaczenia" nadaje tym działaniom aktualny globalny kontekst - podkreśla "Guardian".

Jak pisze "The Guardian", powołując się na zbliżone do króla źródła, monarcha jest "wysoce świadomy swojej globalnej roli" i gotowy do jej wykorzystania. Brytyjski dziennik wskazuje, że ze względu na konieczność zachowania politycznej neutralności możliwości Karola III są ograniczone. Nie oznacza to jednak, że nie ma on żadnych opcji.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Karolem III x.com/RoyalFamily

Karol III spotyka się ze światowymi liderami

- Ze względu na konstytucyjne zobowiązania rolą (króla) jest oferowanie symbolicznych gestów, a nie wydawanie komentarzy - zauważa rozmówca "Guardiana". Podkreśla on jednak, że Karol III "jest zdeterminowany" do zaangażowania się w dyplomację "w miarę odpowiednich ram". Ostatnią serię spotkań monarchy ze światowymi przywódcami określa on mianem "dyplomacji w jej najbardziej delikatnej, rozważnej i pełnej niuansów formie".

Pałac Buckingham nie ujawnia szczegółów prywatnych audiencji króla. Nie wiadomo więc, jakie tematy zostały poruszone.

Karol III spotkał się z Justinem Trudeau PAP/PA Wire

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: The Guardian