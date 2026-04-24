Świat

Zmiany w sprawie kary śmierci w USA. Chodzi o dodatkowe metody egzekucji

Kajdanki, więzień, kara śmierci
Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Donald Trump już pierwszego dnia urzędowania nakazał Departamentowi Sprawiedliwości częstsze ubieganie się o karę śmierci za najpoważniejsze przestępstwa. Teraz resort pracuje nad rozszerzeniem katalogu dopuszczalnych metod egzekucji.

Departament Sprawiedliwości nakazał Federalnemu Biuru Więziennictwa (BOP) przywrócenie protokołu egzekucji z pierwszej kadencji Donalda Trumpa, opartego na zastosowaniu pentobarbitalu jako środka uśmiercającego. Jednocześnie polecił BOP rozszerzenie protokołu o dodatkowe metody egzekucji, w tym użycie plutonu egzekucyjnego.

Kara śmierci w USA - będą nowe metody?

O zmianach mających "wzmocnić federalną karę śmierci" poinformował w piątek komunikacie pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche.

Seria egzekucji w USA. "Spieszą się"

Decyzja jest elementem szerszego pakietu działań ogłoszonych w piątek, których celem jest - jak uzasadnia resort - "odstraszanie od najbardziej barbarzyńskich przestępstw, przywracanie sprawiedliwości ofiarom, a bliskim ofiar - od dawna oczekiwanego zamknięcia spraw".

W opublikowanym w piątek raporcie na temat kary śmierci resort zarekomendował też zbadanie możliwości wykonywania egzekucji różnymi metodami, w tym przez krzesło elektryczne i komorę gazową. W 2025 roku stan Alabama przeprowadził pierwszą egzekucję poprzez uduszenie więźnia azotem. Więzień ten wnosił wówczas o zamianę sposobu egzekucji na rozstrzelanie.

"Poprzednia administracja zawiodła w swoim obowiązku ochrony Amerykanów, odmawiając wymierzania najwyższej kary najgroźniejszym przestępcom, w tym terrorystom, mordercom dzieci i zabójcom policjantów" - oświadczył p.o. prokuratora generalnego Blanche.

Kara śmierci na świecie
Źródło: PAP

Rozporządzenie ws. kary śmierci podpisane pierwszego dnia

Ogłoszone w piątek działania są realizacją rozporządzenia wykonawczego, które Donald Trump podpisał pierwszego dnia po powrocie do Białego Domu w styczniu 2025 roku. Nakładał w nim na Departament Sprawiedliwości obowiązek ubiegania się o wyroki śmierci i ich niezwłocznego wykonywania.

Ministerstwo ostro krytykuje w komunikacie politykę administracji poprzedniego prezydenta Joe Bidena. Zarzuca jej i ówczesnemu prokuratorowi generalnemu Merrickowi Garlandowi wprowadzenie bezterminowego moratorium na egzekucje federalne, rezygnację z wnioskowania o karę śmierci nawet w sprawach rekomendowanych przez prokuratorów, a także złagodzenie przez Bidena wyroków śmierci 37 z 40 skazańców.

Wykonano pierwszą w tym roku karę śmierci w USA
Wykonano pierwszą w tym roku karę śmierci w USA

Od momentu objęcia urzędu przez Trumpa resort sprawiedliwości uchylił moratorium Bidena i autoryzował ubieganie się o karę śmierci wobec 44 oskarżonych. Blanche osobiście zatwierdził już wnioski w dziewięciu sprawach, w tym wobec trzech członków salwadorskiego gangu MS-13, z których dwóch to nielegalni imigranci oskarżeni o zamordowanie świadka federalnego.

W 2025 roku media pisały o rekordowej liczbie wykonanych wyroków śmierci, co budziło kontrowersje.

Kara śmierci w USA, kara śmierci, USA, Administracja Donalda Trumpa, Donald Trump
Samolot paliwo tankowanie
Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
Łukasz Figielski
imageTitle
Cios w ostatniej minucie. Real stracił zwycięstwo w Sewilli
EUROSPORT
imageTitle
Dwa gole w doliczonym czasie. Jagiellonia zaskoczona w hicie
EUROSPORT
Andrzej Kowalski
"Obracał się, pokazywał tylną część ciała i z godnością odchodził"
Polska
imageTitle
Koniec największego konfliktu polskiej koszykówki. Gortat i Ponitka pogodzeni
EUROSPORT
imageTitle
USA stawia warunki przed mundialem. "Nie mogą zabrać ze sobą terrorystów"
Najnowsze
Silny wiatr, noc
Uwaga na wichury. Tutaj aura będzie zagrożeniem
METEO
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik w piaskownicy, policja przed bramą
WARSZAWA
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
28 lat prała koszulki. Pożegnali ją jak legendę
EUROSPORT
imageTitle
Szok w Lubinie. Triumf outsidera ekstraklasy
EUROSPORT
26423478
Sześciu prokuratorów odsuniętych od śledztw m.in. w sprawie "króla kryptowalut"
Maciej Duda, Robert Zieliński
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
METEO
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef Pentagonu: to dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie
BIZNES
imageTitle
Mocny start Gauff w Madrycie. Demolka w drugim secie
EUROSPORT
Kwiaty i znicze pozostawione w miejscu tragicznego wypadku posła Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej
Prokuratura o przyczynie śmierci posła Łukasza Litewki. Zarzuty dla kierowcy
Katowice
imageTitle
Dujszebajew komentuje odejście. "Najlepsza decyzja dla obu stron"
EUROSPORT
J.D. Vance
Witkoff i Kushner lecą do Pakistanu, Vance - nie
Świat
Modernizacja linii otwockiej
Opóźnienia na budowie. Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem
WARSZAWA
24 1925 fpf cln-0004
Zaginięcie "króla kryptowalut". "Śledztwa nie prowadzono w poważny sposób"
Polska
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Eksperci o cenach paliw w majówkę
BIZNES
EN_01676405_1122
Tusk rozmawiał z dziennikarzami, wtem pojawił się Fico. Wymowna reakcja
Polska
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
METEO
Elon Musk
Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
BIZNES
Endometrioza
25 lat TVN24. Materiały, które wpłynęły na rzeczywistość
Katarzyna Skalska-Koziej
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej. Frezowanie na Mokotowie i Woli
WARSZAWA
Ksiądz Jerzy Popiełuszko
Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Nowe ustalenia
Polska
imageTitle
Sinner postraszony w Madrycie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"
BIZNES
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy zachować szczególną ostrożność
METEO

