Kanadyjscy parlamentarzyści z wizytą na Tajwanie. Chiny: to mieszanie się do naszych spraw

Kanadyjscy parlamentarzyści przebywają z wizytą na Tajwanie. Rozmowy dotyczą między innymi wymiany handlowej. Zdaniem przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej ta wizyta "jawnie narusza zasadę jednych Chin" i oznacza "poważne mieszanie się" do spraw wewnętrznych tego kraju.

" Kanada i Tajwan mają wiele wspólnych zainteresowań dotyczących wymiany kulturalnej, handlu i mamy nadzieję, że pojawi się więcej takich możliwości" - napisała na Twitterze przewodnicząca kanadyjskiej parlamentarnej komisji ds. handlu międzynarodowego Judy Sgro. Pięcioro kanadyjskich parlamentarzystów z grupy przyjaźni kanadyjsko-tajwańskiej spotkało się w ostatnich dniach z prezydent Tajwanu Tsai Ing-Wen, premierem Su Tseng-changiem, przewodniczącym parlamentu You Si-Kunem oraz kanadyjskimi inwestorami na Tajwanie.

Chiny: to mieszanie się do naszych spraw

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly, która w tym tygodniu składała wizytę w Japonii i Korei Południowej, powiedziała w czwartek w wywiadzie dla Bloomberga, że "powiększanie wojskowych i gospodarczych związków Kanady z demokracjami w Azji jest jednym z priorytetów". Dodała, że Kanada chce wykorzystać dostęp do swoich surowców, by pomóc azjatyckim sojusznikom zmniejszyć zależność od krajów autorytarnych takich jak Rosja i Chiny, tak jak planuje to zrobić wspólnie z krajami Europy.