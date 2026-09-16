Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kanada członkiem stowarzyszonym UE? Zapowiedź Ursuli von der Leyen

|
Mark Carney, Roberta Metsola i Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim
Premier Kanady Mark Carney w Białym Domu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD WITTEK
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Chcę pracować z premierem Markiem Carneyem nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu członka stowarzyszonego Unii Europejskiej - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Europa i Kanada wierzą w demokrację. Wierzą, że władza nie należy do najsilniejszych, najbogatszych czy tych, którzy sprawują ją najdłużej, lecz do nas wszystkich - powiedziała von der Leyen w orędziu o stanie UE w Parlamencie Europejskim. Carney słuchał jej wystąpienia jako gość honorowy.

Mark Carney, Roberta Metsola i Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim
Mark Carney, Roberta Metsola i Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Szefowa KE chwaliła umowę handlową z Kanadą - CETA. - Dzięki CETA nasz handel towarami wzrósł o 75 procent w ciągu niespełna dekady - zaznaczyła.

Ursula von der Leyen o Kanadzie i Unii Europejskiej

- Teraz przechodzimy od umowy CETA do sojuszu na rzecz przyszłości, by stworzyć przestrzeń wspólnego dobrobytu i bezpieczeństwa gospodarczego - ogłosiła von der Leyen. - Będziemy współpracować w dziedzinie inteligentnej produkcji. Stworzymy sojusz technologiczny. Zintegrujemy nasze przemysłowe bazy obronne. Uczynimy z Arktyki nasz sztandarowy wspólny projekt - wymieniała.

- Nie jest to partnerstwo wymierzone w kogokolwiek, lecz służące budowaniu naszej wspólnej siły - zaznaczyła von der Leyen.

Szefowa KE powiedziała, że chce pracować z Carneyem "nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej". Nie doprecyzowała jednak, czym miałby być taki status.

Mark Carney: dążymy do wyjątkowego sojuszu Kanady z UE

Kilka dni wcześniej "Wall Street Journal" donosił, że Carney rozważa możliwość "członkostwa stowarzyszonego" z Unią Europejską i że odbyły się w tej sprawie już pierwsze rozmowy.

- Dążymy do nawiązania wyjątkowego sojuszu między Kanadą a Unią Europejską i wkrótce rozpoczniemy na ten temat rozmowy - powiedział Carney dziennikarzom po publikacji "WSJ". - Łączą nas te same wartości i priorytety, a nasze mocne strony doskonale się uzupełniają - dodał.

W styczniu ubiegłego roku tygodnik "The Economist" opublikował analizę zatytułowaną "Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej", wskazującą na potrzeby UE dotyczące przestrzeni i surowców oraz potrzeby Kanady dotyczące pracowników. W marcu 2025 roku podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty jako premier, we Francji i Wielkiej Brytanii, Carney mówił, że Kanada jest "najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów". W czerwcu ubiegłego roku Kanada poszerzyła partnerstwo z UE, także o kwestie obronne, i dołączyła do programu SAFE.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KanadaKomisja EuropejskaUrsula von der LeyenMark CarneyParlament EuropejskiUnia Europejska
Czytaj także:
Hashim Thaci
Więzienie za zbrodnie wojenne. Były prezydent Kosowa skazany
Świat
Do zatrzymania doszło na autostradzie A2
34 migrantów w chłodni. Dwie osoby z zarzutami
Poznań
AdobeStock_956362239
Zanieczyszczenie powietrza może zwiększać ryzyko zapalenia płuc i sepsy
Anna Bielecka
Kradzież biżuterii wartej milion euro, jeden ze sprawców w rękach policjantów
Wybili szybę, zabrali walizki z biżuterią za milion euro. Jeden skazany
Trójmiasto
zakupy rachunek sklep
Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. Tak rosły ceny w sierpniu
BIZNES
Pięć tysięcy mandatu po próbie ucieczki
"Tak się kończą głupie rzeczy". Odebrał mandat na pięć tysięcy
Rzeszów
Lucy Letby
Seria zabójstw dzieci w szpitalu. "Wstrząsający" raport ze śledztwa
Świat
Policja - zdjęcie ilustracyjne
Nie żyje małżeństwo. Mieli liczne rany cięte i kłute
Szczecin
Policjanci znaleźli niebezpieczne przedmioty
Zadzwonił do niej "komisarz Bielecki". Kazał wypłacić 60 tysięcy złotych
WARSZAWA
Antoni Macierewicz
Reporter TVN24 chciał zadać pytania. "Odnoszę wrażenie, że mnie nie słychać"
Polska
Baryłki ropy
Trudna sytuacja na rynku ropy. "Kupujemy, gdzie się da"
BIZNES
Pożary w Chorwacji
"To zaledwie przedsmak tego, co nas czeka"
METEO
lekarz diagnoza recepta shutterstock_2453208729
Zmiany dla pacjentów i pielęgniarek. Więcej recept i skierowań bez wizyty u lekarza
Zdrowie
Łosie w Starych Babicach (Mazowieckie)
Obudził ich domofon. Dzwoniły łosie
WARSZAWA
imageTitle
Legenda Barcelony w żałobie. "Żegnam wspaniałą żonę"
EUROSPORT
hotel pokoj shutterstock_1089877376
Rząd chce podnieść opłatę miejscową. Turyści mają płacić więcej za nocleg
BIZNES
Sąd Okręgowy w Katowicach ma swój budynek m.in. przy ul. Francuskiej
Zaczęło się od parkowania, wyszło na jaw, że ma więcej na sumieniu
Katowice
Donald Trump
Rosyjski oligarcha opłacił część wesela Trumpa Juniora. Donald Trump tak to ocenił
Świat
shutterstock_2682720135
Kim są alfy? Pokolenie "utraconej sprawczości"
Polska
Norwegia, Oslo, parlment
Hakerzy z Rosji przyznali się do ataku na parlament
BIZNES
Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Dwa ataki niedźwiedzi na ludzi w ciągu kilku dni
METEO
Donald Tusk i Radosław Sikorski
"Tusk powiedział do Sikorskiego: nie dogadamy się z nimi"
Konrad Piasecki, Sebastian Zakrzewski
Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Półnagie zwłoki kobiety leżały przy uczęszczanej ścieżce
Lubuskie
Wpisy sponsorowane w kampanii wyborczej w Krakowie
Miliony wyświetleń za pieniądze o niejasnym źródle. Tak się wpływa na krakowskie wybory
Bartłomiej Plewnia
Akcja policji na Pradze Północ
Kwitł tam narkotykowy biznes. W jednej chwili weszli do kilku mieszkań
WARSZAWA
Władimir Putin
"To doprowadzi Putina do momentu, gdy będzie potrzebował zawieszenia broni"
Michał Sznajder
Dariusz Matecki na płocie przy siedzibie AWS
Poseł Dariusz Matecki forsował płot uczelni. Jest zawiadomienie
WARSZAWA
Aleksandra Kosiorek
Trudna sytuacja w Gdyni. Prezydentka zdradza kulisy rewolucji w radzie
Trójmiasto
Anton Grunis
Rosyjski generał Anton Grunis nie żyje
Świat
Pożar magazynu w Kościerzynie. Spłonęły namioty ze styropianem
Płonął magazyn ze styropianem, kłęby dymu nad miastem
Pomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica