Świat Kanada członkiem stowarzyszonym UE? Zapowiedź Ursuli von der Leyen Oprac. Kuba Koprzywa |

Premier Kanady Mark Carney w Białym Domu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD WITTEK

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- Europa i Kanada wierzą w demokrację. Wierzą, że władza nie należy do najsilniejszych, najbogatszych czy tych, którzy sprawują ją najdłużej, lecz do nas wszystkich - powiedziała von der Leyen w orędziu o stanie UE w Parlamencie Europejskim. Carney słuchał jej wystąpienia jako gość honorowy.

Mark Carney, Roberta Metsola i Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Szefowa KE chwaliła umowę handlową z Kanadą - CETA. - Dzięki CETA nasz handel towarami wzrósł o 75 procent w ciągu niespełna dekady - zaznaczyła.

Ursula von der Leyen o Kanadzie i Unii Europejskiej

- Teraz przechodzimy od umowy CETA do sojuszu na rzecz przyszłości, by stworzyć przestrzeń wspólnego dobrobytu i bezpieczeństwa gospodarczego - ogłosiła von der Leyen. - Będziemy współpracować w dziedzinie inteligentnej produkcji. Stworzymy sojusz technologiczny. Zintegrujemy nasze przemysłowe bazy obronne. Uczynimy z Arktyki nasz sztandarowy wspólny projekt - wymieniała.

- Nie jest to partnerstwo wymierzone w kogokolwiek, lecz służące budowaniu naszej wspólnej siły - zaznaczyła von der Leyen.

Szefowa KE powiedziała, że chce pracować z Carneyem "nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej". Nie doprecyzowała jednak, czym miałby być taki status.

Mark Carney: dążymy do wyjątkowego sojuszu Kanady z UE

Kilka dni wcześniej "Wall Street Journal" donosił, że Carney rozważa możliwość "członkostwa stowarzyszonego" z Unią Europejską i że odbyły się w tej sprawie już pierwsze rozmowy.

- Dążymy do nawiązania wyjątkowego sojuszu między Kanadą a Unią Europejską i wkrótce rozpoczniemy na ten temat rozmowy - powiedział Carney dziennikarzom po publikacji "WSJ". - Łączą nas te same wartości i priorytety, a nasze mocne strony doskonale się uzupełniają - dodał.

W styczniu ubiegłego roku tygodnik "The Economist" opublikował analizę zatytułowaną "Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej", wskazującą na potrzeby UE dotyczące przestrzeni i surowców oraz potrzeby Kanady dotyczące pracowników. W marcu 2025 roku podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty jako premier, we Francji i Wielkiej Brytanii, Carney mówił, że Kanada jest "najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów". W czerwcu ubiegłego roku Kanada poszerzyła partnerstwo z UE, także o kwestie obronne, i dołączyła do programu SAFE.