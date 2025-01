Joe Biden prewencyjnie ułaskawił pięcioro członków swojej rodziny. Były już prezydent zrobił to w ostatnich godzinach urzędowania. Swoją decyzję uzasadnił wcześniejszymi "atakami i groźbami" na rodzinę. Polityk zaznaczył też, że jego ruch nie powinien być postrzegany jako dowód na popełnienie przez objętych prawem łaski jakichkolwiek występków.

Decyzję o ułaskawieniu krewnych Biden uzasadnił faktem, iż w przeszłości jego rodzina była celem wymierzonych w niego "ataków i gróźb". Zaznaczył, że jest to najgorszy rodzaj polityki i dodał, że nie ma "żadnego powodu, aby myśleć, że te ataki się skończą". Były już prezydent podkreślił też, że wystawienie prewencyjnego aktu łaski nie przeświadcza o jakiejkolwiek winie nim objętych.

Joe Biden ułaskawił wcześniej syna Huntera

Jeszcze w grudniu Biden, mimo wcześniejszych zapowiedzi, ułaskawił swojego syna Huntera . "Żadna rozsądna osoba, która przyjrzy się faktom w sprawie Huntera, nie może dojść do innego wniosku niż ten, że był prześladowany tylko dlatego, że jest moim synem" - stwierdził wówczas. "Próbując złamać Huntera, próbowali złamać mnie, i nie ma powodu, by sądzić, że na tym się skończy. Dość tego" - dodał Biden, tłumacząc się ze swojego ruchu.

Ułaskawienia Biden udzielił wówczas nie tylko w odniesieniu do przestępstw, za jakie jego syn był ścigany, ale i innych przypadków złamania prawa, jakich mógł się dopuścić od 1 stycznia 2014 roku do 1 grudnia 2024 roku. Część ekspertów kwestionuje konstytucyjność takiego aktu łaski. Mimo to w tej sprawie nie wypowiedział się dotąd żaden sąd.