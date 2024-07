"Mówimy o człowieku, który zasługuje na głęboki respekt"

Reiter: Biden przeciął fatalną dyskusję

- Stało się to kłopotliwe dla niego i dla całej partii, ponieważ coraz więcej było głosów publicznie wyrażanej krytyki, czy wątpliwości, może raczej co do jego zdolności przywódczych. Dopóki to się działo w zamkniętym kręgu rodziny i najbliższych współpracowników, to można było udawać, że nic się nie dzieje. Kiedy ludzie tacy jak pani (Nancy - red.) Pelosi zaczęli mówić o tym publicznie, a także były prezydent Barack Obama, to stało się kłopotliwe i dla prezydenta, i dla jego partii - mówił.